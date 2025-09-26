درخشش ژیمناستیک کاران آذربایجان شرقی در اولین روز مسابقات قهرمانی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات ژیمناستیک هنری قهرمانی کشور ردههای سنی ۷ تا ۱۴ سال پسران با حضور ۲۴ تیم از سراسر کشور از دوم تا ششم مهر ماه در سالن شهید دلیر اکبری مجموعه ورزشی جهان پهلوان تختی تبریز در حال برگزاری است.
ستارههای آیندهدار آذربایجان شرقی در اولین روز مسابقات در رده سنی ۱۱ الی ۱۲ سال در بین تیمهای حاضر در این رده سنی خوش درخشیده و با کسب عناوین درخشان انفرادی و تیمی، افتخاری بزرگ برای استان رقم زدند.
در بخش تیمی،
تیمهای مازندران و البرز با کسب ۲۴۹/۱ امتیاز مشترکا جایگاه اول
تیم کردستان با کسب ۲۲۷/۸ امتیاز جایگاه دوم
و تیم ژیمناستیک آذربایجان شرقی با ترکیب: محمد حسام فرزانه، محمد جعفر ملکزاده، کسری مسلمی، امیرحسین هاشمی، امیننژاد قاسمی به همراه تیم گلستان توانستند با کسب امتیاز ۲۲۷/۶ جایگاه سوم را از آن خود کنند.
همچنین در بخش انفرادی نیز نمایندگان استان به ترتیب ذیل عنوان کسب کردند؛
امیننژاد قاسمی: مقام اول در وسیله بارفیکس
امین قاسمنژاد: مقام دوم در حرکات زمینی
امیرحسین هاشمی: مقام سوم در دارحلقه
