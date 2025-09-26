  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۶

فواد حسین: حمله به هر شهروند ما به مثابه حمله به عراق است

وزیر خارجه عراق به تهدید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی علیه گروههای مقاومت عراق واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فواد حسین، وزیر خارجه عراق امروز جمعه نسبت به تهدید بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای حمله به عراق واکنش نشان داد.

وی افزود: اظهارات نتانیاهو را رد می‌کنیم و می‌گوییم که حمله به هر شهروند عراقی حمله به عراق است.

وزیر خارجه عراق در واکنش به تهدیدهای نخست وزیر رژیم صهیونیستی، تاکید کرد که حمله به هر شهروند عراقی حمله به عراق است.

همزمان منابع عبری مدعی شدند که نتانیاهو طرح ترور رهبران گروههای مقاومت عراق و نابودی مراکز آنها را در آینده نزدیک در سر دارد.

گفتنی است که نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز در جریان سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، گروههای مقاومت عراق را تهدید به حمله کرد.

