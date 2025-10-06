به گزارش خبرنگار مهر،حسینعلی امیری ظهر دوشنبه در جلسه ستاد جمعیت استان فارس با اشاره به نقش قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حفظ امنیت ملی و آیندهنگری جمعیتی کشور گفت: کاهش نرخ ازدواج، افزایش طلاق، بالا رفتن سن ازدواج و افت نرخ موالید، زنگ خطری است که اگر امروز به آن بیتوجهی شود، فردا با چالشهای بنیادین مواجه خواهیم شد.
وی با یادآوری تأکیدات مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) در خصوص تهدیدات ناشی از کاهش جمعیت ادامه داد: این تنها موضوعی است که معظمله صراحتاً آن را تهدیدی برای کشور دانستهاند و بر لزوم بازنگری در سیاستهای جمعیتی تأکید فرمودهاند.
استاندار فارس با انتقاد از برخی دستگاهها که در اجرای قانون جوانی جمعیت عملکرد مناسبی نداشتهاند، افزود: قانون، تکلیف است و هیچ دستگاهی مجاز نیست از آن عدول کند.
امیری گفت: مدیرانی که در این مسیر به وظایف قانونی خود عمل نکردهاند، باید پاسخگو باشند.
وی همچنین خواستار طراحی داشبورد مدیریتی برای پایش عملکرد دستگاهها در اجرای قانون شد و ادامه داد: نبود ابزارهای نظارتی و گزارشدهی، خلأیی است که در صورت لزوم باید با بازنگری در قوانین و مقررات مرتفع شود.
استاندار فارس تصریح کرد: آمارهای قابل انتشار باید در اختیار پژوهشگران و افکار عمومی قرار گیرد تا مسئولان، پژوهشگران، نخبگان دانشگاهی و مردم نسبت به تحولات جمعیتی حساس شوند و راه برای انجام مطالعات مرتبط با این حوزهها و حل مشکلات آن هموار شود.
