چت جی پی تی وقتی خوابید به شما فکر می‌کند!

یک ویژگی جدید در سیستم هوش مصنوعی به نام «پالس» شب ها فعالیت می کند تا اطلاعات جدید و مخصوص کاربران را بیابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، این اقدام به چت جی پی تی اجازه می‌دهد تا فعال بماند و گفتگو با کاربر را آغاز کند و همچنین به او پاسخ دهد.

این سیستم از اطلاعاتی که درباره کاربر دارد مانند چت های پیشین و بازخورد از آنها و همچنین داده‌های مرتبط با اپ ها مانند تقویم استفاده می‌کند. کاربران می‌توانند درباره اطلاعاتی که پالس جمع آوری می‌کند، بازخورد ارائه دهند که این بازخورد به بهبود و شخصی سازی پیشنهادی سرویس مذکور کمک می‌کند.

این سیستم براساس مجموعه‌ای از کارت‌ها که کاربران می‌توانند برای دریافت جزئیات بیشتر روی آنها کلیک کنند، ساخته شده است. این کارت‌ها ممکن است حاوی اطلاعاتی درباره یک جلسه آینده یا پیشنهاداتی برای زمانبندی یک سفر در تقویم باشد.

در حال حاضر این ویژگی فقط روی طرح چت جی پی تی پلاس که با حق عضویت فعال می‌شود، وجود دارد و برای فعالسازی آن باید کارمزد پرداخت کرد.

این ویژگی ممکن است در آینده توسعه یابد و تغییراتی همزمان با تعامل کاربران با آن انجام می‌شود.

