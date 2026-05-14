به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی شامگاه چهارشنبه در نشست ستاد همکاریهای حوزه علمیه و آموزش و پرورش کردستان با اشاره به جایگاه علما و روحانیت در جامعه اسلامی اظهار کرد: علمای اسلام همواره مروجان واقعی اسلام ناب محمدی(ص) و انقلاب اسلامی بودهاند و نقشی اثرگذار در هدایت فکری و فرهنگی جامعه ایفا کردهاند.
وی افزود: استمرار این نقش مهم نیازمند تقویت پیوند میان نهادهای فرهنگی و آموزشی و افزایش تعاملات هدفمند در حوزه تعلیم و تربیت است.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به مأموریت ستاد همکاریهای حوزه و آموزش و پرورش بیان کرد: این ستاد با هدف ایجاد همافزایی، توسعه و تعمیق همکاریهای مشترک را دنبال میکند و لازم است راهکارهای عملی و اثربخش برای ارتقای سطح تعاملات مورد بازنگری قرار گیرد تا نتایج ملموستری در عرصه تربیتی حاصل شود.
حسینی ائمه جماعت را از ارکان اصلی این همکاریها دانست و تصریح کرد: ائمه جماعت به واسطه ارتباط مستقیم با دانشآموزان، خانوادهها و بدنه اجتماعی، نقش مهمی در انتقال مفاهیم دینی و انقلابی و تقویت انسجام برنامههای فرهنگی و تربیتی دارند.
وی با تأکید بر ضرورت انتقال ارزشها به نسل آینده خاطرنشان کرد: هر تمدنی زمانی ماندگار و پویا خواهد بود که بتواند باورها و ارزشهای اصیل خود را به نسلهای بعد منتقل کند؛ از این رو برنامهریزی دقیق برای شرایط مختلف و حتی موقعیتهای بحرانی و پیشبینینشده ضروری است.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در پایان با اشاره به سفر تاریخی امام راحل به کردستان گفت: این سفر منشأ خیر و برکت فراوانی برای منطقه بود و آثار مثبت آن همچنان در ابعاد فرهنگی و اجتماعی استان مشهود است.
وی تأکید کرد: بهرهگیری از این سرمایه معنوی میتواند در تقویت وحدت، امیدآفرینی و پیشبرد اهداف تربیتی استان نقش مؤثری داشته باشد.
