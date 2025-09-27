برگزاری نخستین نشست مشترک شورای عالی ستایشگری و کانون مداحان قم

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست مشترک شورای عالی ستایشگری و کانون مداحان استان قم صبح شنبه با حضور حجتالاسلام والمسلمین مرتضی شعبانزاده مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم، در سالن جلسات شهید زینالدین این ادارهکل برگزار شد.
در این جلسه موضوعات متعددی از جمله سطحبندی و ارتقای مراکز آموزش مداحی، ضرورت رسیدگی به پروندههای تخلف در حوزه ستایشگری، حفظ جایگاه معنوی و اجتماعی مداحان و نیز برنامهریزی برای برگزاری اجتماع بزرگ مداحان قم در فصل جاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
حجتالاسلام شعبانزاده در این نشست با تأکید بر لزوم توانمندسازی ستایشگران گفت: مأموریت شورای عالی ستایشگری در استان، سیاستگذاری کلان، برنامهریزی و هدفگذاری در این حوزه است و اجرای فعالیتها و اقدامات عملیاتی در میدان، بر عهده کانون مداحان خواهد بود.
وی افزود: تقویت مرجعیت اجتماعی ستایشگران، شناسایی آسیبها و چالشهای موجود در این عرصه و ارائه راهکارهای کارآمد، از مهمترین رسالتهای این شورا به شمار میرود.
اعضای حاضر در جلسه همچنین بر ضرورت همافزایی میان ستایشگران و دیگر صنوف فرهنگی و هنری استان و بر تمرکز بر اجرای سیاستگذاریهای ملی، احیای ظرفیتهای جهاد تبیین در هیئات مذهبی و صیانت از شأن جامعه ستایشگری، از اهداف مشترک دو نهاد شورای عالی ستایشگری و کانون مداحان قم تاکید کردند.
در ادامه، موضوعات مربوط به رسیدگی به تخلفات و بررسی پروندههای انضباطی برخی مداحان نیز مطرح شد و مقرر گردید این موارد با هدف صیانت از اعتبار و جایگاه ستایشگری در استان بهطور جدی پیگیری شود.
همچنین با توجه به اهمیت اجتماع بزرگ مداحان در قم، مقرر شد این برنامه در فصل جاری با هدف ایجاد همگرایی بیشتر، تقویت تعاملات و ارتقای توانمندیهای علمی و مهارتی ستایشگران برگزار شود.
اعضای شورای عالی ستایشگری قم در سخنان خود تاکید کردند: حفظ حرمت و شأن ستایشگران اهلبیت (ع) و تقویت جایگاه اجتماعی آنان، یکی از راهبردهای اصلی این شورا به شمار میآید و تحقق آن نیازمند همکاری، انسجام و همافزایی همه ظرفیتهای موجود است.
