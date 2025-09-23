به گزارش خبرنگار مهر، بمناسبت هفته دفاع مقدس، اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی با مشارکت بخشداری و کتابخانه خواجه محمد خوشنام شهر خواجه، مسابقه کتابخوانی از کتاب «من زنده‌ام»، خاطرات معصومه آباد را در سطح استان برگزار می‌کند.

این رویداد با هدف والای ترویج فرهنگ مطالعه در میان اقشار مختلف جامعه و به ویژه انتقال مفاهیم عمیق مقاومت، ایثار و پایداری دوران دفاع مقدس طراحی شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای مطالعه کتاب «من زنده‌ام» و شرکت در این مسابقه کتابخوانی تا هفتم مهرماه ۱۴۰۴ با مراجعه به سایت اینترنتی www.ketabkhooon.ir نسبت به ثبت‌نام و پاسخگویی به سوالات اقدام نمایند.

گفتنی است کتاب «من زنده‌ام» روایتگر خاطرات پرفراز و نشیب چهار سال اسارت معصومه آباد در زندان‌های رژیم بعث عراق است که با نثری شیوا و پرکشش، درس‌های بی‌بدیلی از صبر، شجاعت و امید را به مخاطبان خود ارائه می‌دهد.