به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان عصر امروز یکشنبه در جلسه ستاد تحقق شعار سال اظهار داشت: ساختمان جدید مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با زیربنای هزار متر مربع در حال احداث است.

وی افزود: در این مرکز خدمات، مجوزهای مربوط به ویزا، اقامت و کار سرمایه‌گذاران خارجی صادر خواهد شد و استانداران اختیار دارند در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی موارد را امضا و عملیاتی کنند که می‌تواند به تسهیل روند سرمایه‌گذاری در استان کمک کند.

ذاکریان با اشاره به شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در کشور گفت: بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، خراسان جنوبی در زمستان ۱۴۰۳ موفق شد جایگاه چهارم خود را در کشور حفظ کند.

وی بیان کرد: این در حالی است که در بهار ۱۴۰۲ رتبه استان یازدهم بود اما طی سه فصل اخیر با بهبود وضعیت، به رتبه چهارم ارتقا یافت و این شاخص‌ها برای سرمایه‌گذاران خصوصاً سرمایه‌گذاران خارجی اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تصریح کرد: سایر شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله ضریب جینی نیز جایگاه نسبتاً مناسبی برای استان نشان می‌دهد.

وی همچنین از ترجمه کتاب ۱۲۰ فرصت سرمایه‌گذاری استان به پنج زبان انگلیسی، چینی، عربی، روسی و پشتو خبر داد و گفت: این فرصت‌ها به‌زودی در سایت مرکز خدمات بارگذاری می‌شود تا سرمایه‌گذاران خارجی بتوانند به سهولت با ظرفیت‌های استان آشنا شوند.

وی در پایان از مدیران و دستگاه‌های اجرایی استان خواست با همگرایی و همکاری بیشتر، مسیر جذب سرمایه‌گذار و تحقق شعار سال را هموارتر کنند.