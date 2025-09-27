به گزارش خبرگزاری مهر، مریم جلالی ۵ مهرماه در دیدار با استاندار سیستان و بلوچستان گفت: برای سال آینده حجم قابل قبولی از اعتبارات اشتغال تعیین شده که بخشی از آن در اختیار استانداران سراسر کشور قرار خواهد گرفت که تلاش میکنیم این میزان نیز افزایش یابد.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی افزود: در بحث صنایعدستی حتی از کودکان هم به عنوان کودکِ خلاق یاد میشود که میتوان از این ظرفیت بهره گرفت تا همگرایی ملی ایجاد شود و باید فضایی فراهم شود که توانمندیهای موجود به وضعیت فعلی اشتغال برای صنعتگران کمک کند.
جلالی طراحی، بازاریابی، فروش و صادرات را راه توسعه صنایعدستی استان دانست و بیان کرد: مشتری برای صنایعدستی سیستان و بلوچستان وجود دارد و لازم است با صادرات این محصولات رونق بیشتری برای فروش و معرفی این هنرها ایجاد شود.
معاون صنایعدستی کشور همچنین بر طراحی پروژه مشخص برای حوزههای صنایعدستی، میراثفرهنگی و گردشگری استان تأکید کرد وگفت: لازم است به شیوهای پیش برویم که گردشگران از ظرفیتهای گردشگری بازدید کنند و هم صنایعدستی را خریداری کنند تا چرخه اقتصادی استان نیز رونق بگیرد.
وی تأکید کرد: ضرورت دارد تا چند طرح ملی کلان برای استان تعریف شود تا جهش تولید در اقتصاد هویتی سیستان و بلوچستان رقم بخورد و به صورت ویژه نیز این آمادگی را داریم تا در طرحهای بومی استان هر اقدامی لازم است را انجام دهیم.
