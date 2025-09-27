  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۰

اعلام زمان ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون دانشگاه الزهرا (س)

اعلام زمان ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون دانشگاه الزهرا (س)

دانشگاه الزهرا (س) اعلام کرد: ثبت نام پذیرفته شدگان اولیه دکتری بدون آزمون سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ پس از تائید سازمان سنجش (در مهر ماه) انجام خواهد شد و متعاقباً زمان دقیق آن اعلام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه الزهرا (س) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ثبت نام پذیرفته شدگان اولیه دکتری بدون آزمون (استعداد درخشان) پس از تائید سازمان سنجش آموزش کشور (در مهر ماه) و مستقل از پذیرفته شدگان آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی انجام خواهد شد و متعاقباً زمان دقیق آن اعلام می‌شود.

با توجه به لزوم شرکت حضوری در کلاس‌های درسی کلیه پذیرفته شدگان از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ با هماهنگی گروه آموزشی در کلاس‌های درس شرکت نمایند تا زمان ثبت نام حضوری (تحویل اصل مدارک) از طریق وبگاه استعداد درخشان اعلام شود.

برای کسب اطلاعات لازم از زمان و مکان تشکیل کلاس‌ها با آموزش دانشکده خود تماس بگیرید. همچنین پذیرفته شدگان غیربومی استعداد درخشان که متقاضی اسکان در خوابگاه دانشجویی هستند می‌توانند امور مربوط به خوابگاه را از معاونت دانشجویی پیگیری نمایند.

کد خبر 6603398
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها