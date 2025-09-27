اعلام زمان ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون دانشگاه الزهرا (س)

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه الزهرا (س) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ثبت نام پذیرفته شدگان اولیه دکتری بدون آزمون (استعداد درخشان) پس از تائید سازمان سنجش آموزش کشور (در مهر ماه) و مستقل از پذیرفته شدگان آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی انجام خواهد شد و متعاقباً زمان دقیق آن اعلام می‌شود.

با توجه به لزوم شرکت حضوری در کلاس‌های درسی کلیه پذیرفته شدگان از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ با هماهنگی گروه آموزشی در کلاس‌های درس شرکت نمایند تا زمان ثبت نام حضوری (تحویل اصل مدارک) از طریق وبگاه استعداد درخشان اعلام شود.

برای کسب اطلاعات لازم از زمان و مکان تشکیل کلاس‌ها با آموزش دانشکده خود تماس بگیرید. همچنین پذیرفته شدگان غیربومی استعداد درخشان که متقاضی اسکان در خوابگاه دانشجویی هستند می‌توانند امور مربوط به خوابگاه را از معاونت دانشجویی پیگیری نمایند.