به گزارش خبر نگار مهر، جلیل شهریاری صبح شنبه در همایش افتتاحیه طرح همنوا گفت: ۷۳۷ دانشآموز هنرستانی در طرح همنوا در قالب ۱۴۲۹ نفر دوره مهارتی در ۱۶ هنرستان آموزش و پرورش، ۱۶ مرکز فنی و حرفهای و ۳۴ کارگاه آموزشی، آموزشهای مهارتی را یاد میگیرند.
مدیر کل فنی و حرفهای استان بیان کرد: همزمان با آغاز اجرای طرح همنوا، ۲ هنرستان دولتی دخترانه و پسرانه با ظرفیت آموزشی ۸۰ هنرجو در قالب ۱۶۰ نفر دوره مهارتی با حضور رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور در سیستان و بلوچستان افتتاح میشود.
وی هدف این طرح را ایجاد هماهنگی میان آموزش و پرورش و آموزش فنی و حرفهای بیان کرد و افزود: با اجرای این طرح، کارگاههای مهارتی بهصورت مشترک در اختیار دانشآموزان هنرستانی قرار میگیرد؛ بهعنوان نیروی ماهر وارد بازار کار شوند.
شهریاری خاطرنشان کرد: مرز میان مردم، دولت و بازار کار باید حذف شود و تنها با همکاری مشترک میتوان برای نسل جوان فرصتهای شغلی پایدار فراهم کرد.
وی با بیان اینکه اگر دستگاههای اجرایی در حصار دیوارهای سازمانی باقی بمانند، توسعه، متوقف و آسیب آن متوجه نوجوانان و جوانان خواهد شد؛ تصریح کرد: طرح همنوا آغاز نقطه شروع حرکتی مشترک است که ثمره آن تربیت نیروی کار ماهر و کارآمد برای سیستان و بلوچستان خواهد بود.
مدیر کل فنی و حرفهای سیستان و بلوچستان ادامه داد: امکاناتی نظیر خوابگاه شبانهروزی و تجهیزات صنعتی در این مسیر در اختیار دانشآموزان قرار میگیرد و بخشی از آموزش نیز در بطن صنعت و بازار اجرا میشود تا پیوند واقعی میان آموزش و عمل برقرار شود.
وی افزود: حضور نمایندگان صنفهای مختلف و فعالان بخش صنعت و معدن در نشستهای مشترک بیانگر اهمیت این رویکرد است زیرا دانشآموزان باید در کنار آموزش نظری و مهارتی، تجربه واقعی بازار کار را هم نیز کسب کنند.
