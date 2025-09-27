  1. استانها
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۰

مرمت مسجد و مدرسه‌ «خانم» در زنجان آغاز شد

زنجان- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: مسجد «خانم» در حال حاضر توسط هیئت امنای مسجد و با نظارت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان در حال مرمت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمیکائیل موسوی گفت: مسجد خانم زنجان نماد مکان مذهبی نمادی از معماری ایرانی و اسلامی است و در حال حاضر توسط هیأت امنای مسجد و با نظارت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان در حال مرمت است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: برچیدن عناصر الحاقی داخل حجرات و برگردان فرم معماری بنا به اصالت زمان ساخت مجموعه، برچیدن اندودهای گچ فرسوده و طبله شده‌ی داخل حجرات شمالی- غربی- شرقی، مرمت موضعی نمای داخل حجرات، جرزها و طاق‌ها در حال انجام است.

موسوی افزود: بندکشی نمای داخل حجرات، برچیدن نخاله‌های ساختمانی انباشته شده در کف فضای زیرین حجرات غربی- شرقی و ترمیم کف و جداره‌ها، سند پلاست نمای داخل حجرات در حال انجام است. ساماندهی تاسیسات گاز وبرق حجرات، نورپردازی نمای داخل و بیرون حجرات هم در حال انجام است.

وی ادامه داد: مسجد خانم در حال حاضر توسط هیأت امنای مسجد و با نظارت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان در حال مرمت است. مرمت و بهسازی بناهای تاریخی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان با بیان اینکه بنای مسجد خانم که به دوره قاجاریه تعلق دارد در محله قدیمی فخیم الدوله زنجان قرارگرفته است، گفت: این مسجد که فاقد گنبد و دارای دو مناره بسیار زیباست در سال ۱۳۲۳ هجری قمری و به خواست یکی از زنان مقتدر ایران بنام جمیله خانم دختر حسین قلی خان نظام العداله (ذوالفقاری) ساخته شد.

