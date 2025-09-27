به گزارش خبرنگار مهر ، مراسم گرامیداشت روز جهانی گردشگری امروز در سالن همایش‌های یکی از هتل‌های تهران با حضور سفرای کشورهای خارجی، فعالان گردشگری برگزار شد.

در این برنامه حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بیش از ۳۰۰ میلیون نفر در گردشگری جهان مشغول به کار هستند. سازمان جهانی گردشگری به دنبال تحول پایدار گردشگری است. اگر قرار است که امسال به نام گردشگری پایدار نامگذاری شود ما هم باید بضاعت خود را در این زمینه به کار بگیریم و گلیم خود را پهن کنیم.

وی گفت: من به عنوان کسی که رئیس جمهور مأمور کرده که در این مراسم حضور داشته باشم می گویم سقف گردشگری روی سه ستون قرار دارد ضلع اول تمدن، دوم فرهنگ و سوم طبیعت است. گردشگری کیمیاگری است که در این سه ستون، توسعه به ارمغان می‌آورد.

پورمحمدی گفت: تمدن به باور من میراثی است که از گذشته برای ما به جا مانده است. فرهنگ، میراثی است که گذشتگان به جا گذاشتند ولی نمی‌توان لمس کرد اما وجود دارد. طبیعت هم در ظرف جغرافیایی ایران قرار می‌گیرد. افراد در همه دوره‌ها میراث تمدنی از خود به جا گذاشته است.

وی گفت: در طول تاریخ ما مهمان نواز بودیم. گردشگر آوازه یک ملت را به گوش جهان می‌رساند. کسی که به کشور می‌آید باید از او حفاظت کرد. اقتصاد از گردشگری شکل می‌گیرد.

وی گفت: سال گذشته اعتبارات گردشگری صد در صد افزایش پیدا کرد. حتماً سال بعد بیشتر خواهد شد. دیروز در مشهد بحث شد که چگونه باغ موزه مفاخر را به اندازی کنیم. در نظر داریم با توجه به محدودیت‌های زیاد زیرساخت و نقل و انتقال پولی و امکانات مورد نیاز برای گردشگری ایران، هر نوع همکاری را با گردشگری داشته باشیم.

در ادامه رئیس سازمان برنامه و بودجه که قرار بود درباره فعالیت‌های این سازمان و دولت صحبت کند و در روز گردشگری ارمغانی برای فعالان گردشگری داشته باشد، به بیان داشته‌های گردشگری و میراثی ایران پرداخت.