به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جوزف عون رئیس جمهور لبنان در پیامی به مناسبت سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله و سیدهاشم صفی الدین تاکید کرد که محافظت از فداکاری‌های آنان با حفظ یکپارچگی و جمع شدن حول محور کشور امکان پذیراست.

جوزف عون در پیام خود ابراز امیدواری کرد: نخستین سالگرد ترور دو دبیرکل پیشین حزب‌الله، سیدحسن نصرالله و سیدهاشم صفی‌الدین، فرصتی باشد برای تأکید بر اینکه پاسداری از فداکاری‌هایی که فرزندان این میهن انجام داده‌اند، تنها از طریق وحدت موضع و گردآمدن همگان حول محور یک کشور قدرتمند و عدالت‌محور امکان پذیر است.

وی تاکید کرد: مقابله با خطراتی که اکنون لبنان را چه در حوزه‌های امنیتی، سیاسی یا اقتصادی تهدید می‌کند تنها با همبستگی ملی، پرهیز از تفرقه و گردآمدن زیر سقف دولت لبنان، امکان پذیر است. دولت لبنان تنها مرجع قانونی و تنها نهادی است که می‌تواند امنیت را برای همه لبنانی‌ها، بدون هیچ‌گونه تبعیض یا تمایز، تضمین کند.

رئیس جمهور لبنان ابرازامیدواری کرد که این سالگرد دردناک، فرصتی برای همدلی و تثبیت این باور باشد که نجات لبنان جز از طریق وجود دولت واحد، ارتش واحد و نهادهای قانونی که از حاکمیت کشور پاسداری و کرامت را حفظ کنند، ممکن نیست.