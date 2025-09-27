رهبر انصارالله یمن: سید حسن نصرالله کابوس صهیونیستها بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عبدالملک الحوثی رهبر انصارالله یمن در سخنانی به مناسبت نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین گفت: بار دیگر به امت اسلامی و برادرانمان در حزب الله و مقاومت لبنان و ملت لبنان تسلیت عرض می کنیم. شهید سید حسن نصرالله رضوان الله علیه در ضمیر آزادگان دنیا حاضر است و خط مشی او در جهاد و مقاومت ادامه دارد.

وی افزود: شهید اسلام و انسانیت یعنی سید حسن نصرالله با موضع برحقش حاضر است. این شهید با تلاشهایش نسلی مبارز پرورش داد و بینش و احساس به مسئولیت را در سطح گسترده در امت اسلامی و جهان گسترش داد. این شهید با نتایج بزرگ و عظیم و ماموریتی که خداوند به دست او محقق ساخت حاضر است. سید حسن نصرالله، رضوان الله علیه، از نظر شایستگی‌هایی که خداوند برای ایفای نقش بزرگ به او عطا کرده و آنچه خداوند به دست او محقق ساخته، یکی از رهبران نادر تاریخی است.

رهبر انصارالله یمن بیان کرد: این نسل با شهید اسلام و بشریت زیسته و او را درک کرده است و از برکات او بهره مند شده است.

وی افزود: آنچه شهید اسلام و بشریت در برابر دشمن اسرائیلی انجام داد سوپاپ اطمینان منطقه بود.شهید اسلام و بشریت مانند کوه استوار در برابر پروژه خاورمیانه جدیدی که آن زمان آمریکا اعلام کرد، ایستاد. پس از پیروزی بزرگ در جنگ ۲۰۰۶ لبنان پروژه خاورمیانه جدید زیر پای رزمندگان لبنانی ساقط شد. اگرکشورهای عربی از پیروزی سال ۲۰۰۶ آگاه بودند و آنرا حمایت می کردند و دست از توطئه بر می داشتند امور به نفع امت اسلامی تغییر می یافت و نتاایج آن برای کل کشورهای اسلامی بزرگ و مهم بود.

رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: سید شهید حسن نصرالله رضوان الله علیه کابوس و وحشت حقیقی برای صهیونیستها برای چهار دهه بود. سید شهید پس از چند دهه شکست کشورهای عربی، شکست را به صهیونیستها چشاند. جمله مشهور ش مبنی بر اینکه اسرائیل سست تر از خانه عنکبوت است در خاطر صهیونیستها نقش بربسته و به دغدغه امنیتی تبدیل شد.

وی افزود: صهیونیستها نتوانستند از این دغدغه و چالش رها شوند و این نشانگر وضعیت ضعف رژیم جنایتکار ظالم است. موضع سید شهید حسن نصرالله استثنایی بود. سید شهیدف امید را به امت اسلامی برگرداند و این پس از مرحله یاس به دنبال سلسله شکست های، خیانت ها کشورهای عربی بود. ایشان نقش مهمی در تصحیح مفاهیم، به شکست کشاندن تلاش های صهیونیستها و تثبیت شکست و ضعف داشت. سخنان شهید اسلام و انسانیت و سخنرانی‌های پرشور او، پژواکی از کار بزرگ، تلاش‌های عظیم و دستاوردی عظیم بود که تاریخ معاصر تاکنون شاهد آن نبوده است.

وی بیان کرد: ارتش‌های متحد حتی نمی‌توانند یک دهم کاری که حزب‌الله انجام داد را انجام دهند. شهید سید حسن نصرالله، رضوان الله علیه، به عنوان یک مجاهد بزرگ، یک رهبر سیاسی کارکشته و یک عالم ربانی که بیشتر عمر شریف خود را در مقابله با دشمن اسرائیلی برای محافظت از لبنان و ملت گذراند، نیازی به معرفی و تعریف ندارد. شهید سید حسن نصرالله، رضوان الله علیه، برای آماده‌سازی مقاومت جهت رسیدن به سطحی که به مرحله‌ی آزادسازی و شکست دشمن اسرائیلی برسد، تلاش کرد.

رهبر انصارالله تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین پیام‌ها، فرامین و سخنان روشنگرانه‌ی شهید اسلام و انسانیت که برای نسل‌ها جاودانه خواهد ماند، این گفته‌ی اوست: «ما شکست نخورده‌ایم. وقتی پیروز می‌شویم، پیروز می‌شویم و وقتی شهید می‌شویم، پیروز می‌شویم. ما در آستانه‌ی یک پیروزی بزرگ هستیم. ما نباید در نتیجه‌ی فقدان یکی از رهبران بزرگ خود شکست بخوریم. بلکه باید خون، پرچم و اهداف او را حمل کنیم و با عزمی راسخ و اشتیاقی برای ملاقات با خدا به پیش برویم. سخنان شهید جاویدان اسلام و انسانیت شامل خلاصه‌ای بود که باید از آنچه اتفاق افتاده، آنچه به دست آمده و آنچه باید به طور مداوم روی آن کار کنیم، بسیار آگاه باشیم.

وی تاکید کرد: آنچه سید شهید، رضوان خدا بر او باد، و شهدای همرزمش، حزب‌الله، مقاومت لبنان و آن پرورش‌دهنده‌ی مبارز مقاومت، به دست آوردند، امری بزرگ و ماندگار است. آزادسازی سال ۲۰۰۰ که به لطف خداوند متعال محقق شد، پیروزی بزرگ و تاریخی بود که نظیر آن هرگز برای اعراب اتفاق نیفتاده بود. آزادسازی سال ۲۰۰۰ پس از شکست‌های پیاپی کشورهای عربی حاصل شد و بدین ترتیب این پیروزی منجر به بیرون راندن دشمن اسرائیلی از بخش بزرگی بود که در لبنان اشغال کرده بود. پیروزی بزرگ تاریخی در سال ۲۰۰۰ بازتاب جهانی داشت و تأثیر بسیار مهمی بر سطح تثبیت مفاهیم صحیح برای ملت ما گذاشت. آثار پیروزی سال ۲۰۰۰، و همچنین نتایج واقعی آن در نجات لبنان از اشغال اسرائیل، باید در آگاهی و وجدان ملت باقی بماند.

رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: آنچه در سال ۲۰۰۶ محقق شد، یک پیروزی بزرگ، قابل توجه، مهم و آشکار بود و تأثیر بسیار مهمی در تحقق بازدارندگی بزرگ و مستمر در برابر لبنان داشت. پیروزی سال ۲۰۰۶ بیش از ۱۸ سال برای مردم لبنان امنیت و ثبات به ارمغان آورد. این یکی از مهمترین دوره‌های ثبات برای لبنان و محافظت در برابر دشمن اسرائیلی بود. مشکلات اقتصادی و تلاش‌ها برای ایجاد هرج و مرج در لبنان پس از پیروزی سال ۲۰۰۶ توسط احزاب مرتبط با آمریکایی‌ها ایجاد شد.

وی افزود: طرح‌های آمریکایی‌ها این بود که با ایجاد جنگ رسانه‌ای و اقتصادی، پایگاه مردمی حزب‌الله و مقاومت را هدف قرار دهند و هدفشان تأثیرگذاری بر اوضاع لبنان بود. آنچه خداوند برای حزب‌الله، مقاومت لبنان و کل این مرکز رشد به ارمغان آورده، دستاوردهای بزرگ، ثابت و روشنی است که نمی‌توان آنها را انکار یا رد کرد.

د رحال تکمیل.