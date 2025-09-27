  1. استانها
  2. بوشهر
۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۰

فرماندار تنگستان: خدمات راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای توسعه می‌یابد

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: در تلاش هستیم تا با اولویت‌بندی دقیق پروژه‌ها، گام‌های مؤثری در راستای توسعه و ارتقای راه‌های شهرستان برداشته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر شنبه در بازدید از اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان با هدف بررسی وضعیت خدمات دهی این اداره ر با بیان اینکه بیشترین سهم از اعتبارات شهرستان به راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اختصاص داده شده است، گفت: در تلاشیم تا با اولویت‌بندی دقیق پروژه‌ها، گام‌های مؤثری در راستای توسعه و ارتقای راه‌های شهرستان برداشته شود.

وی بر ایمن سازی نقاط حادثه خیز و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام تأکید کرد و ادامه داد: با کارشناسی دقیق کارشناسان مشکلات نقاط حادثه خیز برطرف شود تا شهروندان برای تردد با مشکلی مواجهه نشوند.

فرماندار تنگستان با اشاره به تکریم ارباب رجوع و حل دغدغه آنان، بر ضرورت همکاری مستمر این اداره با سایر دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای تحقق اهداف مشترک تاکید کردند.

فرماندار تنگستان با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی و خالصانه کارکنان این اداره در راستای خدمت رسانی به مردم ابراز امیدواری کرد: با همدلی، هم افزایی و تلاش مضاعف، شاهد ارتقا روز افزون در این حوزه باشیم.

