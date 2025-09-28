به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه تلاش سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه موسوم به تروئیکای اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌های کهنه سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران را به فریب‌کاری تشبیه کرد و گفت که تحریم‌های حقوقی آنها معتبر نیست.

زاخارووا در پیامی در کانال تلگرامی خود یادآور شد که این موضوع به مکانیسم اسنپ‌بک مربوط می‌شود و به معنای روند فعال‌سازی فوری بازگشت تحریم‌های کهنه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران است.

وی افزود: اروپایی‌ها با دور زدن روند حل‌وفصل شرایط مورد مناقشه‌ای که در قطعنامه ۲۲۳۱ مقرر شده بود، حقه‌بازی کردند.

دیپلمات روس اضافه کرد: طرفین باید در وهله اول ادعاها را در سازوکار حل مناقشه بررسی کرده و تنها زمانی که همه راه‌ها به بن‌بست رسید، مسئله را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهند. خلاف ادعاهای سه کشور اروپایی، این سازوکار مورد استفاده قرار نگرفت. لندن، پاریس و برلین آن مراحل را حذف و بلافاصله کاغذی را به شورای امنیت تحویل دادند. این اقدام از منظر قوانین بین‌المللی، به فریب‌کاری شباهت دارد؛ «اگر شما خودتان مقررات را نقض بکنید، آنگاه حق استفاده از مکانیسم‌های مندرج در آن را از دست می‌دهید.»

زاخارووا تاکید کرد: آنها ۲۸ آگوست نامه‌ای به شورای امنیت ارسال کردند و امروز، ۲۷ سپتامبر، دوره ۳۰ روزه به پایان می‌رسد. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را که معافیت از محدودیت‌ها و تحریم‌ها علیه ایران را حفظ می‌کرد، تصویب نکرد و از دیدگاه لندن، برلین و پاریس، این معافیت به‌صورت رسمی پایان یافت. در تاریخ ۱۸ اکتبر (سه هفته دیگر)، توافق هسته‌ای منقضی می‌شود و کشورهای اروپایی به بیان ساده به‌دلیل کمبود زمان، تلاش کردند تا پیش از آغاز ریاست روسیه بر شورای امنیت، تصمیم خود را به هر قیمتی پیش ببرند. روسیه و چین با این موضوع مخالف بودند. مسئله نه تنها به موضع سیاسی، بلکه به تمایل برای حفظ تمامیت حقوقی نیز بستگی دارد.

به گفته وی، مسکو و پکن ۲۶ سپتامبر آخرین تلاش خود را برای حفظ مشروعیت و تمدید اثر قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل انجام دادند.

زاخارووا تاکید کرد: این اقدام می‌توانست زمانی برای جستجوی راه‌حلی دیپلماتیک فراهم کند و از تشدید بالقوه غیرقابل پیش‌بینی جلوگیری کند. با این حال، نیاز اروپایی‌ها تشدید حاد بود زیرا عجله داشتند؛ در واقع، توانایی‌شان پس از ۱۸ اکتبر از کار می‌افتاد. به همین دلیل قطعنامه شورای امنیت تمدید نشد؛ غرب علیه آن رأی داد.

دیپلمات روس در پایان تاکید کرد: به عبارت دیگر، آنها دو اصل بنیادین حقوق بین‌الملل، یعنی «لزوم وفای به عهد» و «دکترین دست‌های پاک» را نقض کردند. غرب سیستم توازن و نظارت را در معرض نابودی قرار داد.