ابراهیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص همایش منطقهای ستاد انتخابات در اردبیل اظهار کرد: همایش منطقهای ستاد انتخابات با حضور اعضای ستاد انتخابات کشور برگزار خواهد شد.
وی افزود:برنامهریزی شده است که این همایش با حضور فرمانداران، مدیران سیاسی، مدیران فناوری اطلاعات و مسئولین آموزش استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و اردبیل، فردا در استان اردبیل (سرعین)برگزار شود.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل گفت:تمامی فرمانداران چهار استان شمالغرب کشور، بههمراه مدیران کل سیاسی، مسئولان فناوری اطلاعات و آموزش استانها در این همایش حضور دارند. پذیرش شرکتکنندگان از امروز آغاز شده و برنامهها از فردا صبح رسماً شروع میشود. هدف اصلی این همایش، آموزش و هماهنگی بین عوامل اجرایی انتخابات در منطقه شمالغرب کشور است، تا بتوانیم انتخابات پیشرو را بهصورت شایسته برگزار کنیم.
امامی ادامه داد: با توجه به اینکه انتخابات این دوره بهطور کامل الکترونیکی و با فرآیند ثبت اینترنتی برگزار خواهد شد، مرور آییننامهها و دستورالعملهای جدید، و برگزاری نشستهای آموزشی برای آمادگی هرچه بهتر فرمانداران و مدیران مربوطه، از جمله محورهای اصلی این همایش خواهد بود.
وی تصریح کرد:احکام اعضای ستاد انتخابات استان اردبیل از طرف استاندار صادر شده و نخستین جلسه ستاد انتخابات نیز برگزار شده است. زمانبندی و فرآیندهای انتخابات، مطابق با اطلاعیههای رسمی وزارت کشور به ما ابلاغ شده و انشاءالله بهموقع به اطلاع مردم شریف و داوطلبان احتمالی خواهد رسید. تمامی مراحل طبق برنامهریزی دقیق و هماهنگ در حال انجام است.
