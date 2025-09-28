خانه فرهنگ شهید «محمود رفیعی» در چوبیندر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دفاع مقدس خانه فرهنگ شهید دکتر محمود رفیعی صبح یکشنبه در محله چوبیندر قزوین افتتاح و به بهره برداری رسید.
فرجالله فصیحی رامندی، رئیس شورای اسلامی شهر قزوین، در این مراسم ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد شهدای انقلاب، دفاع مقدس، مدافعان حرم، سلامت، امنیت و شهدای جنگ اخیر، اظهار داشت: خانه فرهنگ شهید رفیعی حاصل تلاش و همافزایی مجموعه مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر است که با نگاه عدالتمحور به مناطق محروم، به ثمر نشسته است.
وی با اشاره به سیاستگذاری شورای شهر در تمرکز بر نواحی منفصل شهری افزود: پیش از این، پروژههای فرهنگی و ورزشی در ناصرآباد و مشعلدار افتتاح شدهاند و در هفتههای آینده نیز شاهد بهرهبرداری از طرحهای مشابه در سایر مناطق خواهیم بود.
فصیحی رامندی در ادامه به اقدامات عمرانی انجامشده در چوبیندر اشاره کرد و گفت: اجرای آسفالت خیابان مقابل زندان، دیوارکشی ریل راهآهن، دفع آبهای سطحی، اصلاح ورودیها، احداث سرویس بهداشتی زندان، مرمت آسفالت، جاده سلامت، لوگوی شهری و دالگذاری کانالها از جمله پروژههای انجامشده در این منطقه هستند.
وی همچنین از طراحی و اجرای دو پروژه مهم شامل چمن مصنوعی خیرآباد و ساماندهی فضای مقابل مسجد خبر داد و مجموع سرمایهگذاری در چوبیندر را بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان اعلام کرد که از این میزان، حدود ۴۵ میلیارد تومان به احداث خانه فرهنگ شهید رفیعی اختصاص یافته است.
این مجموعه فرهنگی در زمینی به مساحت ۳۷۸ متر مربع و زیربنای ۱۴۶۰ متر مربع در سه طبقه احداث شده و شامل سالن آمفیتئاتر، کتابخانه، سالن مطالعه، کلاسهای آموزشی و مرکز توانمندسازی بانوان است. هدف از احداث این مجموعه، ایجاد بستر مناسب برای رشد فرهنگی، تشویق جوانان به مطالعه و تحقیق، و ارتقاء توانمندیهای بانوان منطقه عنوان شده است.
رئیس شورای اسلامی شهر قزوین در پایان با اشاره به نامگذاری این مجموعه به نام شهید دکتر محمود رفیعی، آن را ادای احترام به مقام والای این شهید دانست و ابراز امیدواری کرد که این خانه فرهنگ بتواند زمینهساز شکوفایی نسل جوان و تعالی فرهنگی منطقه باشد.
