به گزارش خبرگزاری مهر، صدیف بدری صبح دوشنبه با حضور در روستای حور و مراسم «پویش مهر علوی» که از سوی بنیاد علوی و در قالب طرح «لبخند مهر» به مناسبت آغاز سال تحصیلی برگزار شد؛ اظهار کرد: به همت بنیا علوی بیش از ۲۵۰ هزار بسته لوازم التحریر در بین دانش آموزان نیازمند توزیع شد.

وی افزود: در این طرح، ۲۵۰ هزار بسته لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان نیازمند با همکاری گروه‌های جهادی و خیریه‌ها تأمین و توزیع شده است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: بنیاد علوی در روستای هور در سه حوزه «اشتغال»، «بهداشت و درمان» و «آموزش» فعالیت دارد و هم‌اکنون نزدیک به یک‌هزار دانش‌آموز در ۴ مدرسه این روستا مشغول تحصیل هستند.

بدری همچنین با احداث جاده سقزچی بریس که با پیگیری‌های مهندس بدری آغاز شده، دسترسی روستای هور به بخش ویلکیج تسهیل خواهد شد.

وی ضمن قدردانی از اقدامات بنیاد علوی در حمایت از اقشار کم‌برخوردار گفت: ضرورت دارد برنامه‌ریزی‌های دستگاه‌های دولتی نیز در راستای کاهش فقر در جامعه انجام شود.