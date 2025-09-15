توزیع ۲ هزار و ۱۳۵ بسته لوازم التحریر در بین مددجویان پارس آباد

ظاهر وطن خواه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و در راستای حمایت از خانوادههای کمبرخوردار، تعداد ۲ هزار و ۱۳۵ بسته لوازمالتحریر در بین دانشآموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان پارس آباد توزیع شد.
وی گفت: این اقدام با همکاری نهادهای حمایتی و خیرین منطقه انجام گرفته و هدف آن ایجاد فرصت برابر برای تحصیل دانشآموزان و کاهش دغدغههای مالی خانوادهها در تأمین لوازم آموزشی است.
وطن خواه همچنین از استمرار کمکهای آموزشی و فرهنگی در طول سال تحصیلی خبر داد و افزود: حمایت از آیندهسازان کشور از مهمترین برنامههای این نهاد حمایتی است.
