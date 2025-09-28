پیشکسوتان دفاع مقدس گنجینه های زنده تاریخ دفاع مقدس هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا فلاحی صبح یکشنبه در ششمین آیین استانی تجلیل پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت خراسان جنوبی در حسینیه جماران بیرجند که با حضور استاندار، فرماندهان نظامی و انتظامی و پیشکسوتان دفاع مقدس در حسینیه جماران بیرجند برگزار شد، گفت: استاندار خراسان جنوبی علاوه بر حضور در همه برنامه های مربوط به دفاع مقدس، همواره حمایت های لازم را از اجرای برنامه ها حوزه های دفاع مقدس و مقاومت را داشته اند.

وی پیشکسوتان دفاع مقدس را گنجینه های دفاع مقدس دانست و گفت: از این افراد خواستاریم تا اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت استان را در جمع آوری اسناد و مدارک و خاطرات دوران دفاع مقدس یاری کنند.

علی اصغر قنبری، پیشکسوت دفاع مقدس در این مراسم بیان کرد: رزمندگان استان در ۲۷ گردان در دوران دفاع مقدس حضور داشته اند و حدود ۷۰ درصد از نقش نیروهای نظامی در قالب دانشنامه دفاع مقدس انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص تبیین نقش دستگاه های مختلف در دوران دفاع مقدس هم کاری در حال انجام است.

قنبری با اشاره به جمع اوری خاطران رزمندگان دفاع مقدس، بیان کرد: امیدواریم با انجام این کارها نقش رزمندگان خراسان جنوبی در دوران مقدس به خوبی مشخص شود.

وی با اشاره به نقش گردان های ابوذر خراسان جنوبی به فرماندهی رجبعلی آهنی و گردان مالک اشتر به فرماندهی شهید فاید، گفت: باید با توسل با ائمه اطهار تلاش کنیم ادامه دهندگان راه شهدا باشیم.