مانور نظامی گسترده ونزوئلا در سایه تنش با آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، ونزوئلا روز گذشته بعد از استقرار کشتی های جنگی آمریکا نزدیک سواحل خود در دریای کارائیب یک مانور نظامی گسترده برگزار کرد.

پیش از این، کاراکاس اقدام آمریکا را یک تهدید نظامی تلقی کرده بود. مانور نظامی مذکور در شمال غرب و شمال شرق ونزوئلا برگزار شد و شامل انتقال تجهیزات جنگی به مناطق ساحلی و شلیک توپ به سمت دریا و همچنین دیگر تحرکات نظامی در سواحل این کشور بود. موشک های روسی نیز توسط نظامیان ونزوئلایی در این منطقه مستقر شدند.

روز گذشته شبکه ان بی سی نیوز به نقل از چهار منبع آگاه از جمله ۲ مسئول آمریکایی گزارش داد که این کشور خود را برای حملات علیه خاک ونزوئلا آماده می‌کند.

بر اساس این گزارش، حملات احتمالی آمریکا علیه کشور ونزوئلا به بهانه مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر صورت می‌گیرد. منابع آگاه اضافه کردند که احتمالاً این حملات طی هفته‌های آتی آغاز خواهد شد.

ان بی سی نیوز گزارش داد که حملات مذکور که هنوز به تأیید ترامپ نرسیده باعث تشدید تنش میان دولت وی و ونزوئلا خواهد شد. منابع آگاه اضافه کردند که طرح آمریکا بر پایه حملات پهپادی علیه اعضای باندهای قاچاق متمرکز شده است.

پیش از این نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا اعلام کرد که نیروهای مردمی در سراسر کشور برای مقابله با هرگونه تهدید از سوی متجاوزان آمریکایی مستقر شده‌اند.