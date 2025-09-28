درد و دل های نخبگان با استاندار؛از بیکاری تا انتقاد از بی کیفیتی نان

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه نخستین دیدار صمیمی استاندار با نخبگان کهگیلویه و بویراحمد در حالی برگزار شد که نخبگان به بیان چالشها و دغدغههای پیش رو پرداختند.
فضای کنونی دانشگاه یاسوج نخبه پرور نیست
خلیلیان محقق پسا دکتری دانشگاه یاسوج، سخنان خود را اینگونه آغاز کرد و گفت: بنده غیربومی هستم و سختیهای آن را به جان خریدهام. با کمال احترام، باید بگویم بزرگترین موارد تبعیض را در طول عمرم در این استان دیدهام.
وی در ادامه با خطاب قرار دادن استاندار افزود: برای آقای دکتر نوریپور رئیس دانشگاه یاسوج آرزوی موفقیت دارم، شما دانشگاهی به شدت آسیبدیده را تحویل گرفتهاید و امیدوارم با همکاری دوستان بتوانید آن را بازسازی کنید. از ظرفیت افرادی که پتانسیل دارند، حتماً استفاده کنید.
عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج بیان کرد: در دوره گذشته، زخمهای عمیقی بر پیکره دانشگاه یاسوج وارد شد که اثرات آن هنوز پابرجاست؛ هم در حوزه بروکراسی اداری و هم در مسائل اخلاقی.
وی افزود: گرچه شما ممکن است در برخی موارد معذوریت داشته باشید، اما استاندار محترم بتواند بدون این محدودیتها، به شما کمک کند. دانشگاه یاسوج زیرساختهای خوبی دارد.
این نخبه دانشگاهی با انتقاد از نحوه پرورش استعدادها اظهار داشت: همه از نخبه صحبت میکنند، اما نگفتند نخبه از کجا سر برمیآورد. نخبه حاصل آموزش درست است؛ از پشت همان میزهای دانشگاه از ترم اول شکل میگیرد. نخبه قارچ یکشبه نیست؛ سالها آموزش میبیند، خون دل میخورد، زجر میکشد، تلاش میکند، بیخوابی میکشد و همه سختیها را تحمل میکند. اگر حمایت نشود، دچار سرخوردگی میشود. بسیاری از دوستان حاضر در این جمع چنین احساسی دارند.
وی در ادامه خطاب به مسئولان حاضر گفت: بسیاری از نخبگان ما از حمایت بنیاد ملی نخبگان بهرهمند شدهاند که جای تقدیر دارد، اما انتظار میرود حمایتهای جدیتری نیز از سوی استانداری و ریاست محترم دانشگاه صورت پذیرد.
خلیلیان با تأکید بر لزوم اصلاح فضای دانشگاه تصریح کرد: خواهش من این است که هرچه سریعتر فکری به حال فضای دانشگاه یاسوج کنید، فضای کنونی، نخبهپرور نیست؛ نه از نظر رفاهی، نه علمی و نه اخلاقی. اینها دغدغههای اصلی بنده است.
وی در پایان با اشاره به مشکل رتبه دانشگاه افزود: نکته پایانی اینکه دانشگاه یاسوج در تراز سوم کشوری قرار دارد. لطفاً اگر نیاز به دستورالعمل خاص، بودجه ویژه یا هرگونه تصمیمگیری استانی برای خروج از این وضعیت است، اقدام را انجام دهید. زیرا بسیاری از آسیبهایی که همکاران میبینند، ناشی همین رتبه پایین و عدم مقبولیت ملی دانشگاه است.
بیکاری دغدغه نخبگان است
نادریان عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی چمران گفت: به عنوان یک عضو علمی در دانشگاه شهید چمران اهواز و زاده استان کهگیلویه و بویراحمد، یکی از مهمترین و بحرانیترین مسائل اجتماعی استان، موضوع بیکاری جوانان و فرار نخبگان است، جوانانی که اغلب مستعد و باذوق هستند، به دلیل عدم یافتن شغل مناسب در استان، مجبور میشوند در استانهای همجوار به مشاغلی خارج از تخصص خود بپردازند.
وی مهمترین مشکل را مسائل مدیریتی دانست و افزود: "این مشکل به دلیل تقدیم انتصابات سیاسی بر شایستهسالاری ایجاد شده است. یکی از مهمترین مشکلات در حوزه توسعه استان، عدم قرارگیری افراد متخصص و شایسته در جایگاههای مناسب است. اگر افراد شایسته، متعهد، دلسوز و جهادگر را در جایگاه مناسب قرار دهیم، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
این عضو هیأت علمی به مشکل جذب نخبگان اشاره کرد و اظهار داشت: "ما در طرحهایی مثل طرح شهید احمدی روشن فعالیت میکنیم و طرحهایی ارائه میدهیم، اما پس از پایان طرح، دانشجویان نخبه جذب استان نمیشوند. یکی از راههای رفع مشکلات استان، ورود این پروژهها به شرکتهای دانشبنیان است.
وی در ادامه به ظرفیتهای بخش کشاورزی استان پرداخت و گفت: در حوزه کشاورزی و باغبانی که بنده فعالیت میکنم، باید بگویم که ما یکی از بهترین و ظرفیتترین زمینهای کشاورزی را داریم که متأسفانه بسیاری از آنها بلااستفاده ماندهاند. دلیل اصلی این است که ما هنوز کشاورزی هوشمند را وارد نکردهایم و در این زمینه بسیار عقب هستیم.
نادریان به موضوع منابع آبی اشاره کرد و هشدار داد: بحث کاهش منابع آبی تهدید جدی برای آینده استان است. اما نکتهای که میخواهم از استاندار خواهش کنم، مربوط به جنگلهای بلوط زاگرس است. این جنگلها که ریه تنفسی ایران محسوب میشوند، مورد حمله آفات و بیماریها قرار گرفتهاند و همچنین به دلیل عدم گازرسانی به بسیاری از روستاها، مردم از درختان بلوط به عنوان هیزم استفاده میکنند که منجر به انقراض این جنگلها میشود.
گردشگری تاریخی کهگیلویه و بویراحمد مغفول مانده است
یکی از فعالان و پژوهشگران حوزه میراث فرهنگی استان در ادامه این نشست به بیان چالشهای این حوزه پرداخت و به چالشهای یک دهه گذشته خود در حوزه میراث فرهنگی اشاره و تصریح کرد: در حدود یک دهه که با میراث فرهنگی ارتباط داشتم، با چالشهای متعددی روبرو بودم؛ از بیمهریهای مسئولین گرفته تا عدم حمایتهای آنان در اجرای پژوهشهایی که داشتیم.
این پژوهشگر به کمتوجهی مدیران به باستانشناسی اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که مدیران ما عمدتاً به خصوص در حوزه میراث فرهنگی، کمتر توجهی به باستانشناسی میکنند. باستانشناسی رشتهای است که میتواند نقش مهمی در توسعه پایدار استان ما ایفا کند.
وی با مقایسه استان با استانهای همجوار افزود: اگر توجه کنید، استانهای همجوار ما مانند اصفهان، فارس و خوزستان، از آثار باستانی خود بهطور مؤثری در جذب گردشگران داخلی و خارجی استفاده میکنند. این در حالی است که گردشگری تاریخی در استان ما واقعاً مغفول مانده است.
این فعال حوزه میراث فرهنگی به مشکلات اعتباری اشاره کرد و اظهار داشت: از سوی دیگر، علاوه بر اینکه اعتبار کافی به پژوهشهای باستانشناسی اختصاص نمیدهند، در صورت انجام کاوشهای موردی در شهرستانهای مختلف، نوعی نامتوازنی در تخصیص اعتبارات وجود دارد.
وی به مشکل واگذاری کارها به متخصصان خارج از استان اشاره کرد و یادآور شد: خود باستانشناسان و پژوهشگران متخصصی که در استان حضور دارند، کمتر مورد توجه قرار میگیرند و عمدتاً کارهای اجرایی در حوزه میراث فرهنگی به متخصصانی خارج از استان واگذار میشود که هیچ عرق و تعلقی به استان ندارند.
این پژوهشگر تصریح کرد: انتظارم از استاندار، بنیاد نخبگان و سازمان مدیریت و برنامهریزی این است که علاوه بر طرحهای پژوهشی که ادارات کل محول میکنند، به صورت مستقل از پژوهشهای نخبگان حمایت کنند و صندوق ویژهای برای این کار تأسیس شود و با توجه به وجود رشته کارشناسی باستانشناسی در دانشگاههای سایر استانها، این رشته در دانشگاه یاسوج نیز ایجاد شود تا بتوانیم از متخصصان استانی در این زمینه بهره بیشتری ببریم.
نانی که در استان تولید میشود بیکیفیت است
امیرپیکر از معاونت غذا و دارو به مشکلات حوزه گندم و نان اشاره کرد و گفت: در بحث گندم استان، تغییرات ژنتیکی منجر به تولید گندم بیکیفیت شده است. پیشنهاد بنده بازگشت به گندم بومی استان به ویژه در منطقه گچساران است که از کیفیت بالایی برخوردار است. در حوزه صنعت نان، متأسفانه ذائقه مردم به سمت آرد سفید گرایش یافته و نانهای سبوسدار و صنعتی رشد مناسبی ندارند.
وی بیان کرد: همچنین فرآیند تخمیر در استان به درستی انجام نمیشود که منجر به تولید نان بیکیفیت شده است.
پیکر پیشنهاد عملیاتی خود را اینگونه بیان کرد و گفت: پیشنهاد میکنم آموزشهای علمی به نانواییها داده شود و از متولیان امر میخواهم که هر شش ماه یک بار یا حداقل سالی یک بار، دورههای آموزشی برای نانوایان برگزار شود.
این متخصص در ادامه به مشکلات صنعت مرغ و گوشت پرداخت و افزود: در صنعت مرغ و گوشت با مشکلات قیمتگذاری و فروش مواجه هستیم. مشکل اصلی نبود یک سامانه استانی و کشوری برای مدیریت موجودی جوجه مرغ زنده و فرآیند کشتار است. اگر از ظرفیتهای استان اطلاع دقیق داشته باشیم، میتوانیم پیشبینی بهتری برای تولید انجام دهیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای حوزه کشاورزی اشاره کرد و اظهار داشت: در بحث کشاورزی و باغداری، مصرف بیرویه کود و سموم شیمیایی بدون رعایت دوره کارنس مشکلساز شده است. متأسفانه مزارع ما شناسنامه ندارند و این موضوع امکان پیگیری و نظارت را از ما سلب میکند. اگر مزارع شناسنامهدار شوند، میتوانیم بهتر راهنمایی و کمک کنیم.
این متخصص با اشاره به ضعف آزمایشگاههای تخصصی خاطرنشان کرد: آزمایشگاههای تخصصی ما در بحث کنترل سموم و آفتکشها در سطح استان بسیار محدود هستند. با تأسف باید بگویم که ما تنها استانی هستیم که پایش و کنترل سموم به درستی انجام نمیشود و نمونهها به استانهای همجوار فرستاده میشود. امیدواریم با اختصاص اعتبارات لازم، بتوانیم تجهیزات مورد نیاز را در استان مستقر کنیم.
مخترعین و تولید کنندگان حمایت نمیشوند
یکی از مخترعین در ادامه خطاب به استاندار با بیان گوشهای از مشکلات شخصی خود به عنوان نمونهای از چالشهای عمومی تصریح کرد: "با هزینه و سرمایه و جان و مالمان کار را تا ۹۵ درصد پیش بردیم و به خاطر یک جمله، مجبور به ترک یاسوج و ایران شدم و تاوانهای زیادی دادم. من نیامدهام فقط از شرایط خودم بگویم، بلکه از مخترعین و تولیدکنندگانی صحبت میکنم که زیر چرخ تورم و نوسانات ارزی، جان و مالشان را از دست دادهاند.
هاشمی با تشکر از حمایتهای بنیاد نخبگان افزود: به عنوان فردی که به لطف پروردگار منان از بیش از شش طرح مختلف بنیاد ملی نخبگان از جمله طرح شهید احمدی روشن، طرح شهید صیادی شیرازی و طرح شهید چمران بهرهمند شدهام، باید عرض کنم که حمایتهای بنیاد نقش بسیار بزرگی در رشد علمی، پژوهشی و حتی شخصیتی تمامی نخبگان داشته است.
این عضو هیأت علمی در ادامه به بیان چالشهای پیش روی نخبگان پرداخت و اظهار داشت: هر جامعهای که قدر نخبگان خود را نداند، آیندهاش را به دیگران واگذار کرده است. امروز ما در جمهوری اسلامی ایران سرمایه بزرگی به نام نخبگان و اساتید جوان داریم، اما متأسفانه این موتور پرقدرت در بسیاری مواقع گرفتار موانعی شده که انرژی آن را هدر میدهد.
هاشمی مسکن را به عنوان یکی از اصلیترین مشکلات نخبگان عنوان کرد و گفت: یکی از اصلیترین این موانع، مسئله مسکن نخبگان است. استاد جوانی که هنوز دغدغه اجاره خانه دارد، چطور میتواند با آرامش خاطر به پژوهش بپردازد؟ نخبهای که هر ماه بیش از نصف درآمد خود را صرف اجاره خانه میکند، چگونه میتواند طرحی نو برای توسعه کشور ارائه دهد؟
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در سایر استانها افزود: در جریان هستیم که در ۲۱ استان کشور اقدامات بسیار ارزشمندی برای رفع مشکل مسکن نخبگان صورت گرفته است. انتظار ما از استاندار محترم، بنیاد مسکن، اداره راه و شهرسازی و تمامی مدیران حاضر در این جلسه این است که این موضوع به طور کامل و اساسی حل شود.
هاشمی با اشاره به پیگیریهای انجامشده درباره زمین گچساران تصریح کرد: بیش از ۸ ماه است که با همکاری مستمر مدیرکل بنیاد نخبگان پیگیر ماجرای زمین سه هزار متری گچساران هستیم، اما علیرغم تشکیل جلسات متعدد، نامهنگاریهای متعدد و مکاتبات مختلف، هیچ نتیجهای حاصل نشده است. تنها و تنها یک صورت جلسه ختم شده است.
وی در ادامه به موضوع مشارکت نخبگان در توسعه استان پرداخت و خاطرنشان کرد: موضوع مهم دیگر، بحث مشارکت نخبگان در توسعه استان است. این امر مستلزم اعلام نیازهای دستگاههای اجرایی استان، همکاری لازم با جذب نخبگان در دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی مطابق با آییننامههای موجود، دعوت و استفاده از نخبگان در کارگروهها و کمیتههای علمی و اجرایی، حمایت لازم جهت راهاندازی اندیشکدهها و مراکز مطالعاتی و توجه ویژه در توزیع منابع و تسهیلات به نخبگان است.
هاشمی در پایان با تأکید بر لزوم اقدام عملی گفت: بیایید به جای شعار، گام عملی برداریم. اگر نخبگان ما امنیت معیشتی و به ویژه امنیت مسکن داشته باشند، اگر مسیر فعالیتشان از بوروکراسیهای خسته کننده رها شود و اگر ارتباطشان با نهادها مستقیم و مؤثر شود، هیچ نیرویی در دنیا قادر به توقف رشد علمی ایران نخواهد بود.
وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد: امیدوارم با همت استاندار محترم، نخبگان گرامی و تمامی مسئولین حاضر، فردایی بسازیم که ایران نه تنها در منطقه بلکه در جهان به عنوان پرچمدار علم و اندیشه بدرخشد
این مخترع با اشاره به شرایط سخت تولید افزود: تولیدکننده باید با قیمت دلار بجنگد، من با دلار چهار هزار تومانی شروع کردم، زندگیام را فروختم و کارم را تا مرحله ۹۵ درصد پیش بردم. ایمیلهایی که به شرکتهای بزرگی در آلمان فرستادم و محبتی که آنها داشتند، در مقابل رفتارهایی که در استان من دیدم و میبینم، واقعاً مایه شرمساری و پشیمانی است.
وی به مشکل خاصی در حوزه قضایی اشاره کرد و گفت: مشکلی که الان تولیدکنندگان ما در قسمت قضایی و اداره اجرا با آن مواجه هستند، چکهایی است که به مشکل برخوردهاند. اینها مشکلات عدیده تولیدکنندگان و مخترعین است.
این فعال حوزه تولید مهمترین مشکل ساختاری را اینگونه بیان کرد: مخترعین و تولیدکنندگان در اکثر ادارات مرتبط از جمله صنعت، معدن و بانکهای عامل پرداخت کننده تسهیلات، افراد متخصص قرار نگرفتهاند. یک نمونه، زمانی بود که یکی از اختراعات بنده که پنج رشته تخصصی مختلف را درگیر میکرد، توسط فردی ارزیابی میشد که میپرسید اگر کارتان تولیدی است، چرا خط تولید ندارید؟!
وی با بیان ناکامی در پیگیریهای متعدد خاطرنشان کرد: با بسیاری از مسئولین استانداری، برنامه و بودجه و ادارات مختلف صحبت کردم، اما متأسفانه همه این گفتگوها به بدرقه و خداحافظی ختم شده است، بدون هیچ نتیجه عملی.
این مخترع در پایان خواهش خود را اینگونه مطرح نمود: خواهش من این است که به صورت یک مصوبه توسط استانداری و سایر مسئولان، افرادی به عنوان ناظر بر تولید انتخاب شوند که یا خود تولیدکننده باشند، یا دغدغهمند تولید بوده و آگاهی کامل از فرآیندهای تولید داشته باشند.
لزوم تأسیس خانه المپیاد در کهگیلویه و بویراحمد
طاهره شکوهی دانشآموز و دارنده مدال کشوری المپیاد سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی با اشاره به پتانسیلهای استان تصریح کرد: المپیادهای علمی فرصتی برای کشف، پرورش و رشد استعدادهای برتر، تقویت تواناییهای حل مسئله و ارتقای استعدادهای پژوهشی در دانشآموزان است.
این نخبه بیان کرد: ین مسیر در ابهترین سالهای زندگی فرد ارائه میشود و به او این فرصت را میدهد که در جوامع جهانی نیز به رسمیت شناخته شود.
شکوهی با بیان وضعیت نامناسب استان در این حوزه افزود: کشور عزیزمان در حوزههای مختلف المپیاد پیشرفت بسیار قابل ملاحظهای داشته، اما متاسفانه در استان ما با وجود دانشآموزان مستعد، سالانه تعداد بسیار کمی در این مسیر پا گذاشته و آن را شروع میکنند. با توجه به نبود حمایتهای لازم و پی بردن به این حقیقت تلخ که چهبسا دیر با مبحث المپیاد آشنا شدهاند، تعداد کمتری در این مسیر میمانند.
این مدالآور کشوری مشکلات موجود را اینگونه برشمرد و با بیان اینکه مشکلاتی که تنها با کمی توجه و حمایت نهادهای مسئول استانی به آسانی قابل حل هستند، گفت: معرفی المپیاد به دانشآموزان در متوسطه دوم موجب میشود به دلیل نبود فرصت مطالعه کافی، علاقه دانشپژوهان از دست برود، در بسیاری از شهرهای مطرح در حوزه المپیاد، دانشآموزان از سالهای متوسطه اول خود را آماده میکنند.
وی تصریح کرد: در بسیاری از مسئولین مدارس المپیادهای علمی را سرگرمی تلقی کرده و حتی دانشآموزان را از شرکت در آنها منع میکنند، ضمن اینکه کمبود منابع مورد نیاز برای مطالعه در کتابخانههای مدارس از دیگر مشکلات پیشروی است.
شکوهی راهکارهای عملی ارائه داد و گفت: "این مشکلات را میتوان با راهکارهای سادهای مثل معرفی المپیادها در ابتدای متوسطه اول همراه با تشویق و ایجاد انگیزه، حضور دارندگان مدالهای سالهای قبل در مدارس برای الگوسازی و
الزام مدیران و مسئولین مدارس به همکاری با دانشپژوهان المپیادی و تأمین امکانات لازم و منابع مورد نیاز در کتابخانههای مدارس از راهکارها است.
وی در ادامه به چشمانداز پیشرو اشاره کرد و اظهار داشت: با اجرای این راهکارها میتوان همانند مدارس شهرهای برتر، شاهد کسب چندین مدال در المپیادهای مختلف توسط دانشآموزان استان بود. در نهایت، تأسیس "خانه المپیاد" میتواند نقطه عطفی در این مسیر باشد.
دغدغه اشتغال و مسکن نخبگان رفع شود
هاشمی، عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج و برگزیده چهار طرح مهم بنیاد نخبگان گفت: در دنیای امروز سرمایه انسانی مهمترین عامل پیشرفت است و بسیاری از کشورهای پیشرفته با تکیه بر استعدادهای خود توانستند تحولات بزرگی را در عرصه علم و فناوری ایجاد کنند.
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: ایشان نخبگان را ستون اصلی آینده کشور میدانند و حمایتهای مادی و معنوی از نخبگان را یک وظیفه اساسی میدانند و تأکید دارند که هم مسئولان باید حمایت کنند و هم خود نخبگان باید متعهدانه برای پیشرفت ایران تلاش کنند.
زمینه خدمت نخبگان به کشور فراهم شود
مزارع نخبه فرهیخته با اشاره به سابقه علمی خود، تشریح کرد: در یک دورهای، با توجه به احراز شرایط جذب هیئت علمی از طریق بنیاد نخبگان، از دانشگاه شهید بهشتی تا دانشگاه یاسوج اقدام کردیم. در دانشگاه شهید بهشتی همه مراحل به درستی پیش رفت و به عنوان عضو هیئت علمی پذیرفته شدم، اما اولویت شخصی من با توجه به دغدغههایی که در سطح استان احساس میکردم، دانشگاه یاسوج بود.
وی با بیان گلایهای از عدم همکاری لازم دانشگاه یاسوج در آن مقطع، افزود: متأسفانه دانشگاه یاسوج همکاری لازم را نکرد و به رغم داشتن پذیرش و بورسیه از یک دانشگاه آمریکایی و هماهنگیهای انجامشده توسط بنیاد، این فرصت محقق نشد.
این پژوهشگر با اشاره به مسیر مهاجرت خود، اظهار داشت: در نهایت تصمیم به ادامه فعالیت علمی در خارج از کشور گرفتم و پس از یک دوره پژوهشی (پستدکترا)، در یک فرآیند به شدت رقابتی، به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه صنعتی دانمارک پذیرفته شدم و اکنون به عنوان نمایندهای از نخبگان خارج از کشور در اینجا حاضر شدهام.
وی تأکید کرد که مشکل وی یک مورد منفرد نیست و گفت: این را نه به عنوان یک دغدغه شخصی، بلکه به عنوان نمونهای از یک چالش عمومی عرض میکنم. بسیاری از نخبگان هستند که تمایل دارند در امور استان و دانشگاههای آن با توجه به تخصصهای خاص خود همکاری کنند.
این نخبه با مقایسه شرایط مالی، به انگیزه اصلی خود برای خدمت به وطن اشاره کرد و افزود: میزان درآمد یک عضو هیئت علمی در اینجا، قطعاً حتی به یکدهم درآمد مشابه در خارج از کشور نمیرسد. اما سؤال اینجاست: چه عاملی میتواند در فردی با چنین درآمدها و موقعیتی در بهترین کشورهای دنیا، این انگیزه را ایجاد کند که بخواهد برگردد و به مملکتش خدمت کند؟ این همان نقطهای است که باید به آن فکر کرد.
وی در پایان با تشکر از فرصت ارائه نظرات، از مسئولین حاضر، به ویژه استاندار و مدیران بنیاد نخبگان درخواست کرد تا موارد مطرحشده را مد نظر قرار دهند تا زمینه برای جذب واقعی نخبگان فراهم شود.
مصلح از دیگر نخبگان به تشریح مشکلات موجود در زنجیره ارزش پرداخت و افزود: مشکل استان ما این است که در حلقههای میانی زنجیره ارزش ضعف داریم. در تولید متان، اتان و خوراکهای مختلف قوی هستیم، اما در تولید محصولاتی که میتوانند ارزش افزوده ایجاد کنند مثل پلاستیکها، رنگها، محصولات ساختمانی و دارویی ضعیف عمل میکنیم.
وی چهار فاکتور اصلی در صنعت پتروشیمی را برشمرد: و گفت: چهار فاکتور خوراک، سرمایه، بازار و فناوری را داریم که در حوزه فناوری و تا حدی سرمایه ضعف داریم، اما در خوراک و انرژی قوی هستیم.
نبود برند معتبر در حوزه گیاهان دارویی
باقری در حوزه گیاهان دارویی گفت: باقری نخبه در زمینه گیاهان دارویی استان را به گنجینه پنهان گیاهان دارویی تشبیه کرد که گنجینهای با ۴۰۳ کلید طلایی و ۴۶ گوهر نیک در زمینه گیاهان دارویی دارد، به چالشهای حوزه گیاهان دارویی پرداخت و گفت: ضعف در تأمین بذر و نشاء با کیفیت از جمله مشکلات است، در استانمان مرکز تولید بذر گواهیشده و نشاء سازگار با شرایط اقلیمی استان نداریم.
وی با اشاره به وابستگی به اقلام غیربومی و کمبود مکانیزاسیون و افزایش هزینههای تولید افزود: در استانمان ماشین کشت زعفران، بابونه و سیاهدانه نداریم. عملیات وجین برای گیاهان دارویی همه با دست انجام میگیرد.
باقری با اشاره به هزینه بالای نهادههای کشاورزی گفت: در بخش تولید گیاهان دارویی باید از کودهای دامی و آلی فرآوری شده استفاده شود که به دلیل کمبود دامداریهای متمرکز، قیمت بالایی در استان دارند.
وی با اشاره به عدم هماهنگی بین تولیدکنندگان و عدم وجود سیستم مکانیزه برداشت گفت: ما در استان ماشین برداشت موسیر نداریم. بالای ۱۰ درصد از سیاهدانه کشت شده در موقع برداشت از دست میرود، نبود دستگاههای سورتینگ لیزری. به خاطر این نمیتوانیم در استان کشت خاکشیر و زنیان را انجام دهیم.
وی با اشاره به مشکلات در بازاریابی و فروش افزود: عدم ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان و بازار؛ واسطهگران سود اصلی را میبرند، ضمن اینکه نبود برندسازی و بازارهای هدفمند از دیگر مشکلات و موانع است.
باقری با بیان اینکه هنوز در استان برند معتبری برای محصولاتمان نداریم، گفت: به همین دلیل محصول زعفران با وجود کیفیت بالا جایی در بازار ندارد.
وی به ضعف در صادرات و بازارهای بینالمللی اشاره کرد و گفت: مشکلات سیاستی و مدیریتی، عدم تخصیص بودجه کافی به پژوهش و توسعه، فقدان برنامه جامع استانی برای گیاهان دارویی، اجرایی نشدن سند راهبردی توسعه زنجیره ارزش گیاهان دارویی و موازیکاری دستگاههای اجرایی و عدم هماهنگی بین سازمانها از مشکلات در حوزه گیاهان دارویی است.
