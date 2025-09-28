به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید یوسف طباطبایینژاد صبح یکشنبه در دیدار با مدیرعامل و معاونان سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان، ضمن تقدیر از فداکاریهای آتشنشانان، شغل آنان را «سربازان مخفی امام زمان (عج)» و مصداق «جهاد در راه خدا» دانست و بر لزوم استقامت در برابر اهل فساد تأکید کرد.
وی با اشاره به هفته آتشنشانی و ایمنی گفت: خدمت آتشنشانی، کاری بیسروصدا و خالصانه است که ارزش هر قدم آن نزد خداوند محفوظ است. وی افزود: مخلوقات، عیالالله هستند و محبوبترین انسانها کسانیاند که به عیال خدا خدمت کنند.
لزوم ایستادگی در برابر اهل فساد
امام جمعه اصفهان با اشاره به هفته دفاع مقدس و آموزههای قرآن کریم، ضرورت دفاع از جان و مال در اسلام را یادآور شد و تصریح کرد: قرآن میفرماید اگر مومنان در برابر متجاوزان نایستند، زمین را پر از فساد میکنند، همانگونه که امروز در غزه شاهد هستیم. وی با انتقاد از سکوت سران برخی کشورهای اسلامی در برابر کشتار مردم غزه، این بیعملی را نشانه از بین رفتن عزت مسلمین دانست.
تقدیر از تلاشها و فناوریهای نوین آتشنشانی اصفهان
در ادامه دیدار، امید باقری، مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان، گزارشی از عملکرد یکساله این سازمان ارائه کرد و گفت: سال گذشته بیش از ۱۴ هزار عملیات اطفای حریق، نجات و خدمات ایمنی انجام شده و جان بیش از ۷ هزار شهروند نجات یافته است. وی با اشاره به شهادت برخی آتشنشانان حین انجام وظیفه، خواستار شناسایی رسمی آنان به عنوان شهید شد.
اجرای ۷ پروژه هوشمندسازی تا سال ۱۴۱۰
باقری از بهرهبرداری فناوریهای نوین همچون پهپاد و ربات غواص آتشنشان خبر داد و افزود: هفت پروژه هوشمندسازی در دست اجرا داریم و سند فناوری آتشنشانی اصفهان را تا سال ۱۴۱۰ تدوین کردهایم.
این دیدار در آستانه هفته آتشنشانی و با تأکید بر نقش بیبدیل این قشر در حفظ ایمنی و نجات جان مردم برگزار شد.
