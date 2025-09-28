رستمی: گزینه ریاست دانشگاه آزاد هنوز نهایی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مصطفی رستمی در پاسخ سوال مهر مبنی بر آخرین وضعیت انتخاب رئیس دانشگاه آزاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی در جمع خبرنگاران گفت: هیچ اتفاق جدیدی در زمینه معرفی رئیس دانشگاه آزاد رخ نداده من همان طور که قبلاً هم عرض کردم دانشگاه الان به خوبی توسط جناب آقای دکتر رنجبر در حال اداره شدناست.
وی افزود: به محض اینکه هیئت امنا درمورد گزینه نهایی چه سرپرست فعلی دانشگاه و چه گزینه دیگر به گزینه نهایی برسد انشالله با اعلام هیئت امنا به شورای عالی انقلاب فرهنگی فرایند کار انجام خواهد شد.
رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها ادامه داد: ما امیدواریم که در حقیقت به زودی این اتفاق رخ بدهد و به نتیجه برسد.
وی اظهار کرد: آن چیزی که الان مد نظر هیئت امنا است این است که دانشگاه به سرعت به آن ثبات لازم برای مدیریت برسد، البته تلاشهای اعضای هیئت امنا، سرپرست فعلی دانشگاه و مسئولان آن به حمدالله به گونهای بوده که ذرهای خلاء مدیریتی در فقدان شهید دکتر تهرانچی احساس نمیشود ولی طبیعتاً اعضا تلاش دارند که زودتر به تکلیفشان عمل کنند.
