ترس از باخت؛ دلیل اصلی ناکامی استقلال

علی حمودی پیشکسوت استقلال در گفتگو با مهر با اشاره به شرایط بحرانی این روزهای استقلال اظهار داشت: استقلال ترس از دست دادن نتیجه را دارد. حتی وقتی یک یا دو گل جلو می‌افتد، بازیکنان می‌ترسند که نتیجه را از دست بدهند. مثل بازی مقابل شمس آذر که تیم تا دقیقه ۶۰ برنده مسابقه بود اما اشتباهات فردی و استرس باعث شد نتیجه به تساوی کشیده شود. این مسائل دست به دست هم داده تا استقلال در شرایط خوبی قرار نگیرد و به چیزی که هواداران انتظار دارند دست پیدا نکند.

وی با بیان اینکه انتظار می‌رفت استقلال با توجه به نقل و انتقالات این فصل مدعی اصلی لیگ باشد، افزود: شخصاً فکر می‌کردم این تیم می‌تواند صدرنشین لیگ برتر شود اما چنین اتفاقی نیفتاد. مسئول اصلی این معضل یعنی استرس و فشار روحی بازیکنان شخص ساپینتو است. این مشکل باید تا هفته چهارم یا پنجم حل می‌شد اما متأسفانه هنوز برطرف نشده و ترس در تیم نهادینه شده است. با توجه به اینکه تیم‌های دیگر هم امتیاز از دست داده‌اند این فرصت خوبی بود که استقلال خودش را از رقبا جدا کند اما امتیازات لازم به دست نیامد و شرایط ایده‌آل محقق نشد.

حمودی خاطرنشان کرد: شما نمی‌توانید همیشه بدشانس باشید. نهایتاً در یکی دو بازی این اتفاق می‌افتد اما وقتی استرس وجود دارد این بدشانسی دائمی می‌شود. وقتی مدیریت لازم نباشد استرس بیشتر می‌شود و در نهایت این شرایط به بدشانسی هم ختم خواهد شد. به نظرم تا هفته چهارم یا پنجم می‌توانستیم فرصت بدهیم و بگوییم هنوز تیم کامل نیست اما بعد از آن دیگر قابل قبول نیست که همچنان بازیکنان هماهنگ نباشند و با استرس بازی کنند.

وی همچنین درباره خریدهای استقلال گفت: این خریدها را مثبت ارزیابی می‌کنم، اما وقتی نتیجه لازم از آنها به دست نمی‌آید نمی‌توان گفت کار بزرگی انجام شده است. وقتی چندین بازیکن جدید جذب می‌کنیم و خروجی مطلوبی نداریم، چه تفاوتی با فصل‌های قبل دارد؟ مسئول همه این اتفاقات سرمربی است. او باید شرایطی ایجاد کند تا بازیکنان کمتر دچار اشتباه شوند و با تمرکز بیشتری بازی کنند.

بازیکن سابق استقلال با اشاره به نوسانات فنی تیم اظهار داشت: استقلال گاهی عالی بازی می‌کند و متحول می‌شود، اما در بعضی مواقع حرکاتی از تیم می‌بینیم که دل هواداران را می‌لرزاند. اگر هر نیمه را به سه بخش ۱۵ دقیقه‌ای تقسیم کنیم، تیم در یک بخش خوب بازی می‌کند و در بخش دیگر افت دارد، همین اتفاق در بازی شمس آذر هم افتاد که استقلال با یک گل جلو بود اما هیچکس مطمئن نبود که تیم می‌تواند پیروز میدان شود چون ترس و استرس در جریان بازی احساس می‌شد.

وی با تأکید بر اینکه نباید مانند فصل گذشته مدام سراغ تغییر سرمربی رفت، گفت: بحث من این نیست که ساپینتو برکنار شود بلکه باید مربی و بازیکنان در کنار هم برای رفع مشکلات تلاش کنند. تیم نباید به مساوی و باخت عادت کند و هرچه زودتر باید به خودش بیاید تا راهکاری مناسب برای عبور از بحران پیدا شود.

حمودی در پایان با تأکید بر اینکه استرس موجود در استقلال از سوی هواداران به تیم منتقل نمی‌شود، نقش آنها را بسیار مثبت دانست و خاطرنشان کرد: این استرس به خاطر هواداران نیست. باید دست هواداران را بوسید که برخلاف تیم رقیب فشار بیش از حد به مجموعه وارد نمی‌کنند و هر روز شعار نمی‌دهند. مشکل اصلی مدیریت و بازیکنان تیم است که باید به خودشان بیایند و به‌ویژه خط دفاعی را تقویت کنند. استقلال نیاز به آرامش دارد و تغییر زودهنگام مربی شرایط را سخت‌تر می‌کند. اگر مشکلات فعلی برطرف شود، می‌توان به آینده این تیم امیدوار بود.