علی لاریجانی با دبیرکل حزب الله لبنان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حجت‌الاسلام شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله لبنان در حضور مجتبی امانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، دیدار کرد.

لاریجانی در این دیدار بر حمایت و پشتیبانی ایران از لبنان و مقاومت آن، بر اساس رهنمودهای امام خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب و همراهی دولت و ملت ایران، تأکید کرد و گفت که ایران برای هر سطح از حمایت از لبنان و مقاومت آن آماده است.

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله نیز در این دیدار از رهبری ایران، دولت و ملت آن به علت ابراز همبستگی با مقاومت در سالروز شهادت دبیران کل حزب الله لبنان و اقداماتی که برای لبنان و مقاومت آن انجام داده‌اند، تشکر کرد.

وی به هیئت ایرانی اطمینان داد که لبنان در برابر چالش‌ها و تهدیدات آمریکایی-صهیونیستی مقاوم است و این ملت مقاوم از عزت و آزادی و استقلال برخوردار است و هر کس مواضع شجاعانه و صبورانه مردم را ببیند، ایمان می‌آورد که پیروزی در رویارویی با دشمن صهیونیستی از آن آنهاست.

دبیرکل حزب الله افزود: حزب‌الله با همه با روی باز تعامل می کند و برای هر نوع همکاری با کسانی که در برابر دشمن صهیونیستی می‌ایستند، آماده است.

شیخ نعیم قاسم تصریح کرد که دشمن صهیونیستی خطری برای همه ملت‌ها و حاکمیت‌ها و مقاومت است و ما ایمان داریم که تجاوزطلبی‌های رژیم صهیونیستی در برابر پایداری شگفت‌انگیز امت اسلام، پایانی ذلیلانه خواهد داشت.