شهدا الگوی کمک به نیازمندان؛ مدیران استان سمنان یاریگر محرومان شوند

سمنان- نماینده ولی فقیه در استان سمنان شهدا را الگوی کمک به نیازمندان برشمرد و گفت: مدیران استان تمام طول سال یاریگر محرومان شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر یکشنبه در رزمایش بزرگ مواسات و کمک مومنانه در کنگره ملی سه هزار شهید استان سمنان به میزبانی مصلی امیر المومنین سمنان با بیان اینکه کمک در راه خدا پاداش الهی دارد، ابزار داشت: خدا در قرآن می فرماید نیکوکاران ثمره این کار نیک خود را در دنیا نیز مشاهده می کنند.

وی با بیان اینکه شیوه کمک و دستگیری از نیازمندان را باید از شهدا آموخت، افزود: علیرغم کمبودها این جان بازان اموال خود را وقف نیازمندان می کردند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه هم افزایی و تعامل دستگاه های اجرایی در کمک به نیازمندان شایسته تقدیر است، ابراز داشت: انتظار می رود این اقدامات نه در کنگره ملی شهدا بلکه در طی سال نیز تداوم داشته باشد.

مطیعی با تاکید بر اینکه شهدا حاضر و ناظر بر اعمال ما هستند، تصریح کرد: می بایست با تمسک به ارواح ملکوتی شهدا طلب انجام کار خیر را از آنها کنیم.

وی افزود: هر کار خیر مانند دانه ای که هفت سنبله دارد و هر سنبله آن صد دانه می دهد به این معنا که پاداش الهی بیش از این مقدار در انتظار مومنان است.

