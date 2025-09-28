قیمت انواع گوشت مرغ تازه، بسته بندی و قطعه بندی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع گوشت مرغ کامل تازه و بسته بندی و قطعه بندی در میادین و بازارهای میوه و تره بار به شرح ذیل است:

بازوی کبابی ساده کیلویی ۱۶۱ هزار تومان

بال کبابی ساده کیلویی ۱۸۰ هزار تومان

جوجه کباب با استخوان ساده کیلویی ۲۴۲ هزار تومان

جوجه کباب بی استخوان کیلویی ۳۰۸ هزار تومان

ران مرغ پاک شده کیلویی ۱۸۹ هزار تومان

ران و سینه پاک شده مرغ کیلویی ۲۱۶ هزار تومان

ساق مرغ پاک شده کیلویی ۲۴۷ هزار تومان

سینه مرغ با استخوان بدون بازو کیلویی ۲۴۴ هزار تومان

سینه مرغ با استخوان با بازو کیلویی ۲۴۲ هزار تومان

شنیسل مرغ بدون استخوان با بازو کیلویی ۲۸۲ هزار تومان

شنیسل مرغ بدون استخوان کیلویی ۳۲۲ هزار تومان

فیله مرغ کیلویی ۳۷۲ هزار تومان

گردن مرغ پاک شده کیلویی ۴۵ هزار تومان

مخلوط بال و بازوی کبابی کیلویی ۱۷۱ هزار تومان

مرغ کامل قطعه بندی شده با پوست کیلویی ۱۷۱ هزار تومان

جگر مرغ بسته ۴۰۰ گرمی ۳۹ هزار تومان

دل مرغ بسته ۴۰۰ گرمی ۶۱ هزار تومان

سنگدان مرغ بسته ۴۰۰ گرمی ۶۰ هزار تومان