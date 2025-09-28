پلیس: عامل تیراندازی مسلحانه در ملارد طی کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیانوش نورمحمدی، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری عامل تیراندازی و درگیری مسلحانه در کمتر از ۲۴ ساعت با تلاش مأموران پلیس امنیت عمومی غرب استان تهران خبر داد.

نورمحمدی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: ساعت ۲۳ شب گذشته (۴ مهرماه) یک فقره درگیری مسلحانه و تیراندازی در منطقه سرآسیاب شهرستان ملارد رخ داد که موجب اخلال در نظم عمومی شد و موضوع بلافاصله در دستور کار ویژه پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد عامل تیراندازی فردی با هویت معلوم بوده که پس از وقوع درگیری و قبل از حضور مأموران از محل متواری شده بود.

فرمانده انتظامی ملارد ادامه داد: تیم عملیاتی پلیس با اقدامات فنی و اطلاعاتی دقیق، مخفیگاه متهم را در شهرستان قدس شناسایی کرده و حوالی ساعت ۱۵ روز پنج‌شنبه (۵ مهرماه) طی عملیاتی غافلگیرانه او را به همراه یک قبضه کلت کمری و مقادیری مهمات جنگی دستگیر کردند.

نورمحمدی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی خاطرنشان کرد: متهم دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.