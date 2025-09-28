  1. استانها
  2. تهران
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۳

پلیس: عامل تیراندازی مسلحانه در ملارد طی کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر شد

پلیس: عامل تیراندازی مسلحانه در ملارد طی کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر شد

ملارد- فرمانده انتظامی ملارد از دستگیری عامل تیراندازی و درگیری مسلحانه در کمتر از ۲۴ ساعت با تلاش مأموران پلیس امنیت عمومی غرب استان تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیانوش نورمحمدی، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری عامل تیراندازی و درگیری مسلحانه در کمتر از ۲۴ ساعت با تلاش مأموران پلیس امنیت عمومی غرب استان تهران خبر داد.

نورمحمدی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: ساعت ۲۳ شب گذشته (۴ مهرماه) یک فقره درگیری مسلحانه و تیراندازی در منطقه سرآسیاب شهرستان ملارد رخ داد که موجب اخلال در نظم عمومی شد و موضوع بلافاصله در دستور کار ویژه پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد عامل تیراندازی فردی با هویت معلوم بوده که پس از وقوع درگیری و قبل از حضور مأموران از محل متواری شده بود.

فرمانده انتظامی ملارد ادامه داد: تیم عملیاتی پلیس با اقدامات فنی و اطلاعاتی دقیق، مخفیگاه متهم را در شهرستان قدس شناسایی کرده و حوالی ساعت ۱۵ روز پنج‌شنبه (۵ مهرماه) طی عملیاتی غافلگیرانه او را به همراه یک قبضه کلت کمری و مقادیری مهمات جنگی دستگیر کردند.

نورمحمدی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی خاطرنشان کرد: متهم دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

کد خبر 6604964

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها