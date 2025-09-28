به گزارش خبرگزاری مهر، آییننامه اجرایی بند «س» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور درباره پرداخت الکترونیکی عوارض تردد در آزادراههای کشور، بر اساس مصوبه شماره ۴۶۴۱۶/ ت ۶۳۸۴۱ ه مورخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۴ هیئت وزیران به تصویب رسید.
بر اساس ماده (۲) این آییننامه، پرداخت عوارض و جرایم از طریق حساب بانکی و یا کیف پول الکترونیکی متصل به حساب بانکی مالک خودرو انجام شود. بانک مرکزی مکلف است از طریق سکوهای پرداخت به نحوی اقدام کند که کاربران آزادراههای کشور بتوانند یکی از حسابهای خود را برای پرداخت عوارض و جرایم از طریق حساب مذکور یا کیف پول الکترونیکی معرفی کنند. مقدمات فنی اجرای این طرح مهمی نیز از سوی حوزههای ذیربط در بانک مرکزی در حال پیادهسازی و پیگیری است.
همچنین، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند شرایط لازم برای فعالسازی پرداخت خودکار عوارض و جرایم را فراهم کنند. بر این اساس، بانکها باید با قید تسریع امکان اجرای تکلیف مقرر در تبصره یادشده را مهیا سازند و در صورت وجود هرگونه پرسش یا ابهام فنی و عملیاتی، موضوع را از طریق حوزه فنی بانک مرکزی استعلام و پیگیری کنند.
