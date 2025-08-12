به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با تأکید بر اهمیت راهبردی شبکه آزادراهها در توسعه ملی، گفت: شبکه آزادراهی کشور نهتنها شریان حیاتی حملونقل و ارتباطی میان استانها و مراکز اقتصادی است، بلکه سرمایهای ماندگار برای نسلهای آینده محسوب میشود.
وی افزود: دولت چهاردهم این بخش را بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی توسعه زیربنایی کشور در دستور کار قرار داده و برنامهریزی کرده است که همزمان با افزایش کیفیت زیرساختها، پوشش جغرافیایی آزادراهها نیز بهطور قابلتوجهی گسترش یابد.
بازوند با بیان اینکه توسعه آزادراهها تأثیر مستقیم بر کاهش تلفات جادهای، صرفهجویی در مصرف سوخت، کاهش زمان سفر و افزایش بهرهوری اقتصادی دارد، افزود: در سال جاری، مجموعهای از پروژههای آزادراهی مهم در نقاط مختلف کشور به مرحله بهرهبرداری میرسند که نقش قابلتوجهی در تکمیل راهگذرهای ارتباطی و حمل و نقلی کشور دارند.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس، تا پایان سال جاری با تأمین ۷ همت اعتبار مورد نیاز سهم دولت در مجموع ۱۷۹ کیلومتر آزادراه به شبکه حملونقل کشور افزوده خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: افتتاح ۱۵.۵ کیلومتر باند برگشت منطقه ۲ آزادراه تهران - شمال، قطعه ۷ آزادراه اصفهان - شیراز به طول ۱۲ کیلومتر، آزادراه شمالی - کرج به طول ۱۸.۶ کیلومتر، قطعه ۲ آزادراه گرمسار - سمنان به طول ۳۶ کیلومتر، آزادراه کنارگذر شرقی کرمانشاه به طول ۳۵ کیلومتر، آزادراه تبریز - مرند به طول ۹ کیلومتر، آزادراه مراغه - هشترود به طول ۶ کیلومتر، آزادراه شرق اصفهان به طول ۱۲ کیلومتر، آزادراه کنارگذر ماهشهر به طول ۲۳ کیلومتر و آزادراه کنارگذر شمالی اراک به طول ۱۲ کیلومتر برنامه بهرهبرداری از شبکه آزادراهی کشور تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
وی یادآور شد: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، ۳ پروژه مهم آزادراهی به طول ۷۷ کیلومتر شامل بخشهایی از آزادراه مراغه - هشترود، آزادراه شمالی کرج و آزادراه تبریز - مرند به بهرهبرداری رسیده است که نشانه عزم جدی دولت برای توسعه سریع و پایدار زیرساختهای حیاتی کشور است.
بازوند در ادامه از آماده شدن ۴ طرح مشارکت آزادراهی برای اخذ مصوبه از هیأت وزیران و انعقاد قرارداد مشارکت در دولت چهاردهم خبر داد و گفت: ۵۹ کیلومتر از آزادراه تبریز - ارومیه، ۱۲ کیلومتر آزادراه پردیس - هراز، ۶۴ کیلومتر آزادراه ساوه - سلفچگان و ۵۵ کیلومتر آزادراه اراک - راهجرد به ارزش ۴۳ همت در این دولت فرصتهای تازهای برای توسعه اقتصادی، گردشگری، سرمایهگذاری و اشتغال در کشور است.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه تأکید کرد: توسعه شبکه آزادراهی بدون مشارکت بخش خصوصی و استفاده بهینه از منابع مالی ممکن نیست. امروز با بهرهگیری از روشهای نوین تأمین مالی و همکاری نزدیک دولت و سرمایهگذاران این اقدام از روند مطلوبی برخوردار است.
وی با اشاره به اینکه تکمیل شبکه آزادراهی ایران بخشی از راهبرد کلان توسعه حملونقل در برنامههای وزارت راه و شهرسازی است، اظهار داشت: این طرحها نهتنها بهعنوان پروژههای عمرانی بلکه بهعنوان سرمایهگذاریهای ملی تعریف شدهاند. هر کیلومتر آزادراه جدید، گامی بلند در مسیر پیشرفت، ایجاد فرصتهای اقتصادی و تقویت جایگاه ایران در شبکه حمل و نقل بینالمللی است.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور خاطرنشان کرد: با همکاری دولت، بخش خصوصی و سرمایهگذاران داخلی، روند توسعه آزادراهها با سرعت بیشتری دنبال میشود و هدف ما این است که در کنار افزایش کمی، کیفیت نگهداری و بهرهبرداری از این سرمایههای ملی نیز ارتقا یابد.
بازوند در پایان با تاکید بر ضرورت ایجاد بسترهای مطمئن برای سرمایهگذاری در پروژههای آزادراهی گفت: مشارکت پایدار بخش خصوصی زمانی محقق میشود که همه دستگاههای دولتی در فرآیند اخذ عوارض الکترونیک و بازگشت به موقع سرمایه همکاری کامل داشته باشند. این هماهنگی، علاوه بر تسریع در تکمیل پروژهها، اعتماد سرمایهگذاران را تقویت کرده و امکان گسترش شبکه آزادراهی با سرعت و کیفیت بیشتری را فراهم میکند.
