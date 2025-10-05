  1. استانها
  2. فارس
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۸

آیت الله ملک حسینی:شورای شهر باید تجلی‌ تضارب آرا و پرهیز از تعصب باشد

آیت الله ملک حسینی:شورای شهر باید تجلی‌ تضارب آرا و پرهیز از تعصب باشد

شیراز- نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری بر اهمیت تضارب آرا در فرآیند تصمیم‌گیری شورای شهر شیراز کرد و گفت:تعصب نباید مانع از شکل‌گیری اندیشه‌های متنوع در شورا شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی عصر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر بر اهمیت وظایف و رسالت‌هایی که بر عهده مسئولان و اعضای شوراهای شهر است تأکید کرد و گفت: هر عنوان و مسئولیتی، مجموعه‌ای از وظایف و مسئولیت‌های مرتبط با آن را به دنبال دارد. این وظایف شامل حوزه‌های مختلفی مانند شناخت و آگاهی، باورها و اعتقادات، اخلاق و رفتار، و عمل است.

وی ضرورت آگاهی از قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط را مسئولیت‌های شورا دانست و ادامه داد: عدم آگاهی به قوانین توسط اعضا شورای شهر منجر به تکرار خطاها و اشتباهات می‌شود که لزوم توجه و اهمیت اندیشه و توسعه فکری در موفقیت شورا و جامعه برجسته است.

نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری بر اهمیت تضارب آرا و تبادل نظر در فرآیند تصمیم‌گیری تأکید کرد و افزود: تعصب و احساسات نباید مانع از شکل‌گیری اندیشه‌های متنوع و سازنده در شورای شهر شوند.

آیت الله ملک حسینی با اشاره به اهمیت باورهای دینی و اعتقادی گفت: مسئولان باید بدانند که خداوند ناظر بر اعمال آنان است و باید با توسل به اهل بیت و قواعد دینی، راهنمایی و چراغ راه آینده خود باشند.

وی ادامه داد: اخلاق مناسب، تفاوت‌هایی با اخلاق فردی دارد و باید در حوزه شورایی رعایت شود، از جمله صبر و شکر در مقابل مشکلات و سختی‌ها.

نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از صحبت های خود مسئولیت‌پذیری و اخلاق در حوزه مدیریت شهری بسیار مهم دانست و افزود: مسئولیت‌ها تنها به عنوان عنوان نیستند، بلکه باید با توجه به وظایف و نتایج مرتبط با آن‌ها انجام شوند.

آیت الله ملک حسینی تبادل نظر و تضارب آرا را در شورای شهر برای ارتقا خدمات دهی در شهر اساسی دانست و گفت: تعصب و احساسات نباید مانع از شکل‌گیری اندیشه‌های متنوع و سازنده شوند و مسئولان باید بدانند که خداوند ناظر بر اعمال آنان است و باید با توسل به اهل بیت و قواعد دینی، راهنمایی و چراغ راه آینده خود باشند.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از مشکلات و کاستی‌های اجتماعی و اقتصادی،ادامه داد: نظارت باید بر مدار قاعده‌های اخلاقی و قانونی باشد و هرگونه بی‌توجهی و بی‌اخلاقی، نشان‌دهنده ضعف در مسئولیت‌پذیری است.

نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری در پایان تصریح کرد: هرگونه بی‌توجهی به الزامات اخلاقی و رفتاری در حوزه شهری ، ضعف اخلاقی است که می‌تواند منجر به فروپاشی نظام اجتماعی و فرهنگی شهر شود و عدم رعایت این اصول، باعث کاهش اعتماد عمومی و تضعیف بنیان‌های اخلاقی جامعه می‌شود.

کد خبر 6612443

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها