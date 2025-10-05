آیت الله ملک حسینی:شورای شهر باید تجلی‌ تضارب آرا و پرهیز از تعصب باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی عصر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر بر اهمیت وظایف و رسالت‌هایی که بر عهده مسئولان و اعضای شوراهای شهر است تأکید کرد و گفت: هر عنوان و مسئولیتی، مجموعه‌ای از وظایف و مسئولیت‌های مرتبط با آن را به دنبال دارد. این وظایف شامل حوزه‌های مختلفی مانند شناخت و آگاهی، باورها و اعتقادات، اخلاق و رفتار، و عمل است.

وی ضرورت آگاهی از قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط را مسئولیت‌های شورا دانست و ادامه داد: عدم آگاهی به قوانین توسط اعضا شورای شهر منجر به تکرار خطاها و اشتباهات می‌شود که لزوم توجه و اهمیت اندیشه و توسعه فکری در موفقیت شورا و جامعه برجسته است.

نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری بر اهمیت تضارب آرا و تبادل نظر در فرآیند تصمیم‌گیری تأکید کرد و افزود: تعصب و احساسات نباید مانع از شکل‌گیری اندیشه‌های متنوع و سازنده در شورای شهر شوند.

آیت الله ملک حسینی با اشاره به اهمیت باورهای دینی و اعتقادی گفت: مسئولان باید بدانند که خداوند ناظر بر اعمال آنان است و باید با توسل به اهل بیت و قواعد دینی، راهنمایی و چراغ راه آینده خود باشند.

وی ادامه داد: اخلاق مناسب، تفاوت‌هایی با اخلاق فردی دارد و باید در حوزه شورایی رعایت شود، از جمله صبر و شکر در مقابل مشکلات و سختی‌ها.

نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از صحبت های خود مسئولیت‌پذیری و اخلاق در حوزه مدیریت شهری بسیار مهم دانست و افزود: مسئولیت‌ها تنها به عنوان عنوان نیستند، بلکه باید با توجه به وظایف و نتایج مرتبط با آن‌ها انجام شوند.

آیت الله ملک حسینی تبادل نظر و تضارب آرا را در شورای شهر برای ارتقا خدمات دهی در شهر اساسی دانست و گفت: تعصب و احساسات نباید مانع از شکل‌گیری اندیشه‌های متنوع و سازنده شوند و مسئولان باید بدانند که خداوند ناظر بر اعمال آنان است و باید با توسل به اهل بیت و قواعد دینی، راهنمایی و چراغ راه آینده خود باشند.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از مشکلات و کاستی‌های اجتماعی و اقتصادی،ادامه داد: نظارت باید بر مدار قاعده‌های اخلاقی و قانونی باشد و هرگونه بی‌توجهی و بی‌اخلاقی، نشان‌دهنده ضعف در مسئولیت‌پذیری است.

نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری در پایان تصریح کرد: هرگونه بی‌توجهی به الزامات اخلاقی و رفتاری در حوزه شهری ، ضعف اخلاقی است که می‌تواند منجر به فروپاشی نظام اجتماعی و فرهنگی شهر شود و عدم رعایت این اصول، باعث کاهش اعتماد عمومی و تضعیف بنیان‌های اخلاقی جامعه می‌شود.