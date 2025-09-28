به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور عصر یکشنبه در مراسم معارفه مدیر آموزش و پرورش خارگ بر اهمیت نقش آموزش و پرورش در تربیت نسل‌های آینده تأکید کرد و اظهار داشت: تخصص و تعهد دو بال اصلی آموزش و پرورش هستند و هرگاه یکی از این دو دچار آسیب شود، حرکت نظام آموزشی متوقف خواهد شد.

وی با قدردانی از خدمات «نجیب‌زاده» مدیر سابق آموزش و پرورش خارگ افزود: ایشان از دوران دانش‌آموزی تا مدیریت، در مسیر توسعه آموزش و پرورش جزیره گام برداشتند و با صبر و پشتکار توانستند خدمات ارزشمندی از خود به یادگار بگذارند.

بخشدار خارگ به اقدامات انجام‌شده در حوزه مدرسه‌سازی و بازسازی مدارس جزیره اشاره کرد و گفت: با همکاری شرکت‌های پتروشیمی و اداره نوسازی مدارس، چندین واحد آموزشی بازسازی یا احداث شده که زمینه بهبود شرایط تحصیلی دانش‌آموزان را فراهم کرده است.

وی توجه ویژه به معلمان را ضرورت اساسی دانست و خاطرنشان کرد: معلمان سرمایه اصلی نظام تعلیم و تربیت هستند و تأمین شرایط رفاهی و حقوقی مناسب برای آنان می‌تواند بستر توسعه و ارتقای آموزش را بیش از پیش فراهم آورد.

در پایان این مراسم از خدمات چندین‌ساله نجیب‌زاده تقدیر شد و مدیریت آموزش و پرورش جزیره خارگ به مدیر جدید واگذار گردید. حاضران نیز ضمن تشکر از تلاش‌های مدیر پیشین، برای مدیر تازه منصوب شده آرزوی موفقیت کردند