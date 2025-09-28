به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه ندیمزاده عصر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر آموزش و پرورش جزیره خارگ با تأکید بر اهمیت تلاش جمعی و نقش معلمان در تربیت نسلهای آینده گفت: خدمت در آموزش و پرورش خارگ برای من افتخاری بزرگ بود و موفقیتهای این مسیر نتیجه همکاری صمیمانه همکاران، معلمان، خانوادهها و مجموعههای مختلف استان و شرکتهای منطقه است.
وی افزود: طی سالهای خدمت تلاش شد با برنامهریزی دقیق و همت جمعی، کلاسهای تقویتی و کنکور برای دانشآموزان برگزار شود، مراکز سنجش و آموزش توانبخشی راهاندازی شود و زیرساختهای آموزشی جزیره توسعه یابد. این اقدامات با همراهی تمامی دستاندرکاران آموزشی و اداری و حمایتهای مستمر شرکتها و نهادهای محلی ممکن شد.
ندیمزاده همچنین به تلاشهای انجام شده در حوزه مدرسهسازی، تجهیز مدارس و ارتقای امکانات آموزشی اشاره کرد و تصریح کرد: موفقیت آموزش و پرورش تنها حاصل تلاش فردی نیست، بلکه ثمره همدلی، همکاری مستمر و همفکری همه اعضای خانواده آموزش و پرورش و جامعه است.
وی با خیرمقدم به مدیر جدید آموزش و پرورش جزیره، «حمید مالالهی»، ابراز امیدواری کرد حضور وی مسیر توسعه و پیشرفت آموزش و پرورش خارگ را بیش از پیش هموار کند و بر اهمیت حمایت خانوادهها و مشارکت همکاران در ادامه این مسیر تأکید کرد.
