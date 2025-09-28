  1. استانها
  2. قزوین
۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۲

فصیحی: پروژه های افتتاح شده سریعتر به بهره برداری برسند

فصیحی: پروژه های افتتاح شده سریعتر به بهره برداری برسند

قزوین- رئیس شورای اسلامی شهر قزوین بر لزوم تسریع در بهره‌برداری از پروژه‌های فرهنگی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرج‌الله فصیحی رامندی در جلسه علنی شورای شهر که عصر یکشنبه برگزار شد، با انتقاد از تأخیر در بهره‌برداری از برخی پروژه‌های شهری، به‌ویژه در حوزه فرهنگی خواستار تعیین سریع مدیران مراکز تازه‌تأسیس شد.

وی با اشاره به مشکلات موجود در روند آغاز به‌کار پروژه‌ها پس از افتتاح، گفت: پروژه‌ای که افتتاح می‌شود باید بلافاصله وارد مرحله بهره‌برداری شود.

رامندی با بیان اینکه تعیین مدیر و مسئول برای این مراکز نباید با تأخیر همراه باشد، افزود: این موضوع در فرهنگ‌سراها و خانه‌های فرهنگ بارها دیده شده و نباید تکرار شود.

فصیحی رامندی همچنین تأکید کرد: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین موظف است در کوتاه‌ترین زمان ممکن مدیران این مجموعه‌ها را معرفی کند.

وی اضافه کرد: تأخیر در بهره‌برداری نه‌تنها موجب نارضایتی شهروندان می‌شود، بلکه سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده را نیز بی‌اثر می‌کند.

کد خبر 6605124

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها