فصیحی: پروژه های افتتاح شده سریعتر به بهره برداری برسند

به گزارش خبرنگار مهر، فرج‌الله فصیحی رامندی در جلسه علنی شورای شهر که عصر یکشنبه برگزار شد، با انتقاد از تأخیر در بهره‌برداری از برخی پروژه‌های شهری، به‌ویژه در حوزه فرهنگی خواستار تعیین سریع مدیران مراکز تازه‌تأسیس شد.

وی با اشاره به مشکلات موجود در روند آغاز به‌کار پروژه‌ها پس از افتتاح، گفت: پروژه‌ای که افتتاح می‌شود باید بلافاصله وارد مرحله بهره‌برداری شود.

رامندی با بیان اینکه تعیین مدیر و مسئول برای این مراکز نباید با تأخیر همراه باشد، افزود: این موضوع در فرهنگ‌سراها و خانه‌های فرهنگ بارها دیده شده و نباید تکرار شود.

فصیحی رامندی همچنین تأکید کرد: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین موظف است در کوتاه‌ترین زمان ممکن مدیران این مجموعه‌ها را معرفی کند.

وی اضافه کرد: تأخیر در بهره‌برداری نه‌تنها موجب نارضایتی شهروندان می‌شود، بلکه سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده را نیز بی‌اثر می‌کند.