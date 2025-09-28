  1. استانها
  2. تهران
۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۳۰

اورژانس تهران: تصادف خودرو با کودکان در نسیم‌شهر ۶ مصدوم بر جا گذاشت

اورژانس تهران: تصادف خودرو با کودکان در نسیم‌شهر ۶ مصدوم بر جا گذاشت

بهارستان- روابط عمومی اورژانس استان تهران از تصادف خودرو با کودکان در نسیم‌شهر خبر داد و گفت: این حادثه شش مصدوم بر جا گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در ساعت ۱۸:۳۲ روز گذشته گزارش وقوع تصادف بین یک دستگاه خودروی سواری و ۶ عابر کودک در نسیم‌شهر به مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران اعلام شد.

وی اضافه کرد: با اعلام این حادثه، بلافاصله ۳ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی فرماندهی به محل اعزام شدند.

مدیر روابط عمومی اورژانس استان تهران گفت: در این حادثه متاسفانه ۶ نفر مصدوم شدند که همگی پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس استان تهران، جهت ادامه درمان به بیمارستان امام حسین سبزدشت منتقل شدند.

کد خبر 6605143

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها