به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در ساعت ۱۸:۳۲ روز گذشته گزارش وقوع تصادف بین یک دستگاه خودروی سواری و ۶ عابر کودک در نسیم‌شهر به مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران اعلام شد.

وی اضافه کرد: با اعلام این حادثه، بلافاصله ۳ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی فرماندهی به محل اعزام شدند.

مدیر روابط عمومی اورژانس استان تهران گفت: در این حادثه متاسفانه ۶ نفر مصدوم شدند که همگی پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس استان تهران، جهت ادامه درمان به بیمارستان امام حسین سبزدشت منتقل شدند.