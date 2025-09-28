  1. سیاست
استفاده غرب از مذاکره به عنوان فریب برای محدود کردن توان دفاعی ایران

رئیس مجلس نوشت: ایران با دیپلماسی و رعایت منافع ملی تلاش کرد مسئله را مدیریت کند، اما غربی‌ها از مذاکره به عنوان ابزاری فریبکارانه برای محدود کردن توان دفاعی ما استفاده کردند.

به گزارش خبرگزاری مهرف محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه در توئیتی نوشت: «اجرای مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی را غیرقانونی می‌دانیم و حق غنی‌سازی ایران همچنان مورد تأیید قوانین بین‌المللی است. تحریم‌های این قطعنامه‌ها اهمیت قابل توجهی ندارند و هرگونه اقدام علیه ایران با واکنش متقابل جدی روبرو خواهد شد.

ایران با دیپلماسی و رعایت منافع ملی تلاش کرد مسئله را مدیریت کند، اما غربی‌ها از مذاکره به عنوان ابزاری فریبکارانه برای محدود کردن توان دفاعی ما استفاده کردند.

دیپلماسی بدون قدرت، تنها ابزار فشار است؛ تقویت بنیه دفاعی و انسجام ملی تنها راه بازداشتن دشمن و حفظ امنیت کشور است.»

