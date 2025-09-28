زلزله ۴.۲ ریشتری حوالی کنگاور خسارتی نداشت

علیرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زمینلرزهای به بزرگی ۴.۲ ریشتر شامگاه یکشنبه ۶ مهرماه در مرز شهرستان کنگاور استان کرمانشاه و فیروزان در استان همدان رخ داد.
وی در این باره اظهار کرد: این زمینلرزه ساعت ۱۹:۲۸ دقیقه و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به ثبت رسیده است.
وی با اشاره به اعلام مرکز لرزهنگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران افزود: بررسیهای میدانی و گزارشهای اولیه از مناطق نزدیک به کانون زمینلرزه نشان میدهد که خوشبختانه این حادثه هیچگونه خسارت جانی و مالی در استان کرمانشاه به دنبال نداشته است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه تأکید کرد: تیمهای ارزیاب پس از وقوع زلزله در منطقه حضور یافتند و شرایط را بهطور دقیق بررسی کردند.
