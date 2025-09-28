  1. استانها
  2. خوزستان
۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۵۲

تصادف زنجیره‌ای درمحور اندیمشک– خرم‌آباد؛ برخورد پژو، اتوبوس و کامیون

تصادف زنجیره‌ای درمحور اندیمشک– خرم‌آباد؛ برخورد پژو، اتوبوس و کامیون

اهواز - در سانحه‌ای شبانه در کیلومتر ۱۰ محور اندیمشک – خرم‌آباد، برخورد سه وسیله نقلیه باعث مصدومیت ۶ نفر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ساعت ۲۱:۴۸ شامگاه یکشنبه ششم مهرماه، تصادفی زنجیره‌ای در محور اندیمشک به خرم‌آباد و در محدوده کیلومتر ۱۰ این مسیر رخ داد که در آن یک دستگاه پژو، یک اتوبوس مسافربری و یک کامیون با یکدیگر برخورد کردند. این حادثه منجر به اختلال در تردد و مصدومیت ۶ نفر شد.

مهران احمدی بلوطکی، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در گفتگویی رسانه‌ای با اعلام این خبر گفت: شدت برخورد به‌حدی بود که نیروهای امدادی بلافاصله با سه آمبولانس به محل اعزام شدند و اقدامات درمانی اولیه را آغاز کردند.

وی افزود: مصدومان شامل سه مرد ۵۵، ۵۱ و ۲۴ ساله و سه زن ۴۵، ۲۱ و ۱۵ ساله بودند که همگی به بیمارستان امام علی اندیمشک منتقل شدند. وضعیت عمومی آنان تحت نظر تیم پزشکی قرار دارد.

احمدی با انتقاد از بی‌توجهی برخی رانندگان به اصول ایمنی تأکید کرد: وقتی فاصله ایمن رعایت نمی‌شود و سرعت مجاز نادیده گرفته می‌شود، نتیجه‌اش همین برخوردهای زنجیره‌ای است که جان مردم را تهدید می‌کند.

کد خبر 6605257

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها