قلندری: کلاس بدون معلم در شهرستان اردبیل وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری صبح دوشنبه در جلسه با مدیرکل آموزش و پرورش استان که باهدف ارزیابی آخرین وضعیت شروع بکار مدارس در سالتحصیلی جدید در شهرستان اردبیل برگزار شد؛ اظهار کرد: برابر گزارش دریافتی از نواحی آموزش و پرورش کلاس بدون معلم در سطح شهرستان وجود نداشته و مدارس شهرستان فعالیت آموزشی خود را انجام می‌دهند.

وی با اشاره به تامین کل زمین مورد نیاز برای احداث مدارس در اردبیل برای ارتقای سرانه فضای آموزشی به استاندارد کشوری، افزود: توجه به شعار محوری دولت در موضوع نهضت مدرسه سازی و با استفاده از ظرفیت و مشارکت مردمی باید مورد توجه باشد.

فرماندار اردبیل از شروع عملیات اجرایی مدرسه دارالفنون ۲ در روزهای آتی در شهر اردبیل خبر داد و گفت: با اجرای این پروژه در کنار سایر مدارسی که ساخته می شود، سرانه فضای آموزشی در اردبیل افزایش خواهد یافت.