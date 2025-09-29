به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خطیبزاده در پویش جشن عاطفهها که صبح دوشنبه در آموزشگاه شاهد فرشتگان برگزار شد، اظهار کرد: اجرای چنین برنامههایی به دانشآموزان کمک میکند تا به نیازمندان کمک کنند و مهارتهای انساندوستی را در خود تقویت کنند.
وی افزود: باید به دانشآموزان بیاموزیم کمک کردن را، مهم نیست کمک مادی باشد یا معنوی؛ هر گونه کمک ارزشمند است و میتواند تاثیر مثبتی در جامعه بگذارد.
خطیبزاده ادامه داد: جشن عاطفهها کمک میکند تا بستر کمک به نیازمندان فراهم شود و دانشآموزان از همان دوران کودکی با ارزشهای اجتماعی آشنا شوند.
وی بیان کرد: امیدوارم هیچ دانشآموزی در هیچ جای دنیا سال تحصیلی خود را بدون نوشتافزار آغاز نکند.
سرپرست آموزش و پرورش شهرستان بجنورد همچنین تأکید کرد: نهادینه کردن فرهنگ کمکرسانی و مهربانی بین دانشآموزان امری الزامی است و اجرای برنامههایی مانند جشن عاطفهها در این مسیر نقش بسیار مهمی دارد.
نظر شما