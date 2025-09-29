  1. استانها
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۹

جشن عاطفه‌ها به نهادینه شدن فرهنگ کمک‌رسانی در دانش‌آموزان کمک می‌کند

بجنورد- سرپرست اداره آموزش و پرورش بجنورد گفت: اجرای پویش جشن عاطفه‌ها، بستر آموزش کمک به نیازمندان و نهادینه شدن فرهنگ همدلی را در میان دانش‌آموزان فراهم می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خطیب‌زاده در پویش جشن عاطفه‌ها که صبح دوشنبه در آموزشگاه شاهد فرشتگان برگزار شد، اظهار کرد: اجرای چنین برنامه‌هایی به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا به نیازمندان کمک کنند و مهارت‌های انسان‌دوستی را در خود تقویت کنند.

وی افزود: باید به دانش‌آموزان بیاموزیم کمک کردن را، مهم نیست کمک مادی باشد یا معنوی؛ هر گونه کمک ارزشمند است و می‌تواند تاثیر مثبتی در جامعه بگذارد.

خطیب‌زاده ادامه داد: جشن عاطفه‌ها کمک می‌کند تا بستر کمک به نیازمندان فراهم شود و دانش‌آموزان از همان دوران کودکی با ارزش‌های اجتماعی آشنا شوند.

وی بیان کرد: امیدوارم هیچ دانش‌آموزی در هیچ جای دنیا سال تحصیلی خود را بدون نوشت‌افزار آغاز نکند.

سرپرست آموزش و پرورش شهرستان بجنورد همچنین تأکید کرد: نهادینه کردن فرهنگ کمک‌رسانی و مهربانی بین دانش‌آموزان امری الزامی است و اجرای برنامه‌هایی مانند جشن عاطفه‌ها در این مسیر نقش بسیار مهمی دارد.

