اسکندری: ۱۰۰۰ بسته نوشت‌ افزار بین دانش آموزان نیازمند گیلان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس اسکندری عصر دوشنبه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و بهار تعلیم و تربیت، از توزیع بیش از یک‌هزار بسته نوشت‌افزار میان دانش‌آموزان نیازمند استان گیلان خبر داد و گفت: این اقدام با مشارکت جامعه کارگری و واحدهای تولیدی استان انجام شده است.

وی با اشاره به استمرار سنت‌های خدمت‌رسانی در استان گیلان اظهار کرد: کمک‌رسانی جامعه کار و تولید یکی از رسوم دیرینه و ریشه‌دار اجتماعی در کشور ماست. این سنت از دوران دفاع مقدس با اعزام بیش از ۱۵۰۰ کامیون کمک‌های مردمی به جبهه‌ها آغاز شد و در بحران‌هایی چون همه‌گیری کرونا نیز با گستردگی بیشتری ادامه یافت.

رئیس سازمان بسیج کارگری و کارخانجات سپاه قدس گیلان ادامه داد: امروز نیز در شرایط اقتصادی کنونی، این فرهنگ همچنان زنده است و با جمع‌آوری سبدهای کالا و کمک‌های آموزشی توسط کارگران و تولیدکنندگان، در قالب طرح‌های کمک مؤمنانه ادامه دارد.

سرهنگ اسکندری با اشاره به اهمیت مسئولیت پذیری اجتماعی کارگران و فعالان اقتصادی افزود: این اقدام، علاوه بر رفع نیازهای مادی دانش‌آموزان، به تقویت همبستگی، روحیه تعاون و نوع‌دوستی در جامعه کمک می‌کند.

وی تصریح کرد: واحدهای تولیدی استان گیلان نه‌تنها در حوزه اشتغال و اقتصاد فعالیت چشمگیر دارند، بلکه در عرصه‌های اجتماعی نیز نقش فعالی ایفا می‌کنند و همواره در کنار مردم بوده‌اند.

اسکندری در ادامه از تهیه و توزیع ۱۲۰۰ بسته نوشت‌افزار به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: این بسته‌ها همزمان با هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی، میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار استان گیلان توزیع خواهد شد.