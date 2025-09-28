واکنش فدراسیون ناشنوایان به یک ادعا؛ کتک خوردن فوتبالیست کذب است

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش زینالوند عضو تیم ملی فوتبال ناشنوایان مدعی شده است که در جریان تمرینات اردوی تیم ملی توسط سرمربی تیم کتک خورده و همچنین به ناحق از فهرست اعزامی به المپیک ۲۰۲۵ ژاپن خط خورده که این اظهارات جنجالی واکنش فدراسیون و مسئولان تیم ملی را نیز به دنبال داشته است.

علیرضا بسیح دبیر فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان در گفتگو با خبرنگار مهر، در توضیح ماجرای کتک خوردن سیاوش زینالوند در اردوی تیم ملی فوتبال ناشنوایان اظهار کرد: این بازیکن با ۳۵ سال سن در اردوهای آماده‌سازی نتوانست عملکرد لازم را نشان دهد و می‌دانست که احتمال خط خوردنش زیاد است. بعد از این شرایط چنین ادعایی مطرح کرده است که باید بگویم تمام صحبت های او در مورد کتک خوردن در اردوی تیم ملی کذب است.

بسیح اضافه کرد: من طبق آمار و پرس‌وجو متوجه شدم که هیچ اتفاقی نیفتاده است. حتی بازیکنان تیم استشهاد نوشتند که چنین چیزی نبوده و برادر خود زینالوند که در اردو حضور دارد هم امضا کرده و اعلام کرده این ادعا کذب است. خود او هم در گفتگو با یک خبرگزاری گفته خانواده‌اش به خاطر این موضوع به مشکل خورده‌اند.

او با اشاره به این که این حاشیه‌ها حتی به شبکه‌های خارجی کشیده شده است، گفت: اگر کسی خط می‌خورد باید ضعف خودش را برطرف کند و تلاش کند خود را قوی‌تر کند نه اینکه با چنین ادعاهایی سابقه و تیم ملی را تحت تأثیر قرار دهد. مربی همیشه دنبال بهترین نفرات است و هیچ‌وقت نفر صد را کنار نمی‌گذارد تا نفر پنجاه را ببرد.

دبیر فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان در ادامه افزود: سیاوش تحت تأثیر اطرافیان قرار گرفته و تصمیم درستی نمی‌گیرد. حتی خودش به من پیام داد و گفت مربی او را زده است. من بررسی کردم؛ مربیان و بازیکنان گفتند چنین چیزی رخ نداده است. مربی هم توضیح داد فقط برای آموزش دست او را گرفته بود اما او دست مربی را کنار زد و زمین تمرین را ترک کرد. بنابراین این ماجرا بیشتر حاشیه‌سازی است.