واکنش سرمربی تیم ملی فوتبال ناشنوایان به حاشیه سازی یک بازیکن

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های ناشنوایان، تیم ملی فوتبال ناشنوایان که در اردوهای آماده سازی برای المپیک ۲۰۲۵ به سر می برد به خاطر صحبت های مطرح شده توسط یکی از اردونشینان خود دچار حواشی ناخواسته شده است.

سیاوش زینالوند از بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال ناشنوایان بود که در پایان اردوی چهارم از جمع اردونشینان کنار گذاشته شد. قلم قرمز قادر تیموری سرمربی تیم ملی در راستای ارزیابی های فنی و کوچک تر کردن ترکیب اردونشینان برای نزدیک شدن به ترکیب نهایی، روی نام این بازیکن کشیده شد اما او با مطرح کردن «صحبت هایی غیرواقع» اقدام به «حاشیه سازی» برای تیمی کرد که به دور از هر گونه حاشیه در بازی های آسیایی شرکت داشت و از چندماه پیش هم وارد اردوهای المپیکی خود شد تا بتواند در ژاپن نقشی در موفقیت های کاروان اعزامی ایران داشته باشد.

این بازیکن تیم ملی فوتبال ناشنوایان مدعی شده که از مربی تیم ملی (قادر دهقان) کتک خورده است و به ناحق از ترکیب تیم اعزامی به المپیک ناشنوایان کنار گذاشته شده است درحالیکه روایت سرمربی تیم ملی، این موضوع را تائید نمی کند.

قادر تیموری سرمربی تیم ملی فوتبال ناشنوایان در مورد سیاوش زینالوند و صحبت های مطرح شده توسط این بازیکن گفت: زینالوند برای بازی های آسیایی در ترکیب تیم قرار گرفت اما عملکرد قابل قبولی نداشت، با این حال از اولین اردوی المپیکی او را در ترکیب اردونشینان قرار دادیم تا شاید شاهد پیشرفت فنی‌اش باشیم و بتوانیم از او بهره ببریم. با در نظر گرفتن اینکه المپیک جایی برای ارائه تجربه است، این کار را انجام دادیم اما نتیجه ای نداشت.

وی ادامه داد: در سه مرحله ابتدایی اردوهایی که برای حضور در المپیک برگزار کردیم، ارزیابی فنی مثبتی از این بازیکن نداشتیم و به همین دلیل او را از فهرست بازیکنان دعوت شده به اردوی چهارم کنار گذاشتیم. با این حال پیش از آغاز این اردو با وساطت کاپیتان تیم ملی و برخی دیگر از بزرگان و با تجربه های تیم، دوباره او را به اردو دعوت کردیم. در واقع یک فرصت دوباره به سیاوش زینالوند دادیم اما او این فرصت را به چالش تبدیل کرد چون نه تنها پیشرفت فنی از خود نشان نداد بلکه اقدام به حاشیه سازی هم کرد.

سرمربی تیم ملی فوتبال ناشنوایان تصریح کرد: زینالوند در آخرین جلسه تمرینی اردوی چهارم اقدامی انجام داد که حالا از آن به «کتک خوردن از مربی تیم ملی» تعبیر می کند. واقعیت این است که او تمرینی را به اشتباه انجام داد، مربی تیم ملی (قادر دهقان) دست او را گرفت که به سمت مسیر درست هدایتش کند اما ناگهان زینالوند دست مربی را رها کرد و محل تمرین را ترک کرد. پیش از این اتفاق، زینالوند از ترکیب اردونشینان برای اردوی بعد کنار گذاشته شده بود و در واقع او با علم به این موضوع اقدام به این کار کرد.

تیموری تاکید کرد: زینالوند از نظر فنی هیچ راهی برای بازگشت نداشت، او با طرح این موضوعات در واقع قصد حاشیه سازی و تخریب تیم ملی و کادر فنی اش را داشت در حالیکه شواهد نشان می دهد که صحبت هایش خلاف واقع است. همه بازیکنان تیم ملی شاهد هستند و حتی استشهادی را امضا کرده اند که اصلا چنین چیزی نبوده و مربی تیم ملی چنین حرکتی را در قبال او و هیچ بازیکن دیگری انجام نداده است. برادر خودِ سیاوش زینالوند که در اردو حضور دارد هم این استشهاد را امضا کرده است.

وی با ابراز تاسف از این حواشی خاطرنشان کرد: زینالوند مدعی شده که در بازی های آسیایی هم کتک خورده است. اگر واقعا چنین بوده، چرا او تا قبل از این صحبتی در مورد آن نداشته است و درست وقتی شانسش برای المپیک به صفر رسید، مدعی آن شد. زینالوند به دنبال جوسازی بود تا راهی برای بازگشت پیدا کند. او از بی انضباط ترین بازیکنان تیم بود که پرونده هم دارد اما ما هر بار به او فرصت می دادیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ناشنوایان با بیان اینکه این تیم بدون توجه به این حواشی پیگیر تمریناتش است، گفت: در اردوی ششم هستیم که با حضور ۲۲ بازیکن تا ۱۴ مهر ادامه دارد. ۲ مرحله اردوی دیگر داریم. اردوی هفتم ۲۴ مهر تا ۲ آبان برگزار می شود و اردوی آخر هم ۹ تا ۱۹ آبان تشکیل خواهد شد. برای اردوی آخر ترکیب اصلی و ۲۰ نفره تیم مشخص می شود.

قادر تیموری از شرایط کلی تیم ملی فوتبال ناشنوایان ابراز رضایت کرد و یادآور شد: طی این هفته ۳ دیدار تدارکاتی خواهیم داشت. بازیکنان از نظر فنی و روحی در شرایط خوبی به سر می برند و امیدوار هستیم که در ژاپن نتایج خوبی را رقم بزنیم.