۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۳

وضعیت راه‌ها امروز ۱۱ مهر؛ ترافیک سنگین در برخی مقاطع محور چالوس

مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در برخی مقاطع محور چالوس و تردد روان در سایر محورهای شمالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، امروز صبح جمعه یازدهم مهرماه ۱۴۰۴، محور چالوس در مسیر جنوب به شمال محدوده سیاه‌بیشه و در مسیر شمال به جنوب محدوده ولی‌آباد با ترافیک سنگین مواجه است.

تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده است.

هیچ‌گونه مداخله جوی در محورهای شمالی کشور مشاهده نشده و شرایط جوی در این محورها پایدار است.

در همین حال، تردد در سایر محورهای مواصلاتی کشور نیز روان گزارش شده، با این حال بارش باران در برخی از محورهای استان‌های گلستان، مازندران، گیلان و اردبیل گزارش شده است.

سمیه رسولی

