فرشبافیان: ۹۵۵ تن عسل در شهرستان اسکو تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل فرشبافیان روز دوشنبه با بیان اینکه شهرستان اسکو یکی از قطب‌های مهم تولید عسل در استان محسوب می‌شود، اظهار کرد: در حال حاضر ۹۰ هزار و ۳۶۴ کلنی مدرن و ۳۸ هزار و ۸۵۰ کلنی بومی در قالب ۶۱۹ زنبورستان فعال در شهرستان وجود دارد که همین ظرفیت چشمگیر موجب شده است اسکو رتبه دوم استان را از نظر تعداد کلنی‌های زنبور عسل به خود اختصاص دهد.

وی با اشاره به نقش مهم زنبورداران در این دستاورد ارزشمند افزود: این میزان تولید، نتیجه سخت‌کوشی، دانش فنی و اهتمام ویژه زنبورداران شهرستان است که سهم بسزایی در تأمین نیاز بازار و ارتقای جایگاه اقتصادی منطقه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسکو با تأکید بر حمایت از صنعت زنبورداری اظهار امیدواری کرد: با توسعه روزافزون این بخش و افزایش تولیدات طبیعی و ارگانیک، می‌توان علاوه بر تقویت اقتصاد کشاورزی، زمینه اشتغال پایدار و افزایش صادرات عسل را در شهرستان اسکو فراهم ساخت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی شهرستان اسکو با جدیت برنامه‌های حمایتی، آموزشی و ترویجی خود را در راستای ارتقای سطح کیفی و کمی تولید عسل ادامه خواهد داد تا جایگاه این شهرستان به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی زنبورداری کشور بیش از پیش تثبیت شود.