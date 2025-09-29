پوریانی: وکیل قلابی در ساری دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی افوزد: وکیل قلابی که در پوشش یک موسسه حقوقی با وعده حل مشکلات حقوقی و قضایی مراجعان از آنها کلاهبرداری می کرد، توسط ماموران حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران در ساری دستگیر شد.

وی اظهار کرد: حسب اطلاعات واصله مبنی بر تخلفات متعدد فردی در پوشش فعالیت در یک موسسه حقوقی، پیگیری موضوع در دستور کار ویژه مامورین حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه متهم دارای پرونده وکالت نبوده است، افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد مشارالیه با فریب مردم و دریافت وجوه نقدی و سکه طلا در دفعات متعدد، با وعده اخذ رای به سود افراد و ادعای ارتباط نزدیک با مقامات قضایی و نفوذ در دادگستری، نسبت به غصب عنوان وکیل و کلاهبرداری از مراجعان نموده است.

پوریانی تاکید کرد: پس از پایان تحقیقات و جمع آوری مستندات و مدارک، متهم در حین ورود به دادگاه، توسط مامورین حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران دستگیر و پس از تشکیل پرونده در بازجویی اولیه به بزه انتسابی خود اعتراف کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه متهم با صدور قرار مناسب به زندان معرفی شده است، خاطرنشان کرد: برخورد دستگاه قضایی استان با هرگونه مولفه فساد در استان، جدی، قاطع و قانونی خواهد بود.