به گزارش خبرنگار مهر، حسین ذاکر استقامتی ظهر دوشنبه در نشست تسهیل صادرات محصول کیوی که در محل فرمانداری آستارا با حضور صادرکنندگان و مسئولان مرتبط برگزار شد به ظرفیت بالای تولید محصول کیوی در استان گیلان به ویژه در آستارا و تالش اشاره کرد و گفت: توجه به موضوع صادرات این محصول مهم و رفع دغدغه‌های صادرکنندگان از اولویت های استانداری گیلان است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان با تاکید بر رفع موانع صادرات گفت: محصول کیوی از نظر ارزش اقتصادی به یک میوه پرطرفدار و با اهمیت در بازار منطقه تبدیل شده است و در این رابطه تسریع خدمات گمرکی در زمینه صادرات کیوی ضرورت دارد.

وی با اشاره به اینکه حمایت از صادرکنندگان به عنوان افسران خط مقدم جنگ اقتصادی ضرورت دارد تاکید کرد: با توجه به اینکه زمان در حوزه صادرات و واردات نقش کلیدی دارد متصدیان ارائه خدمات در گمرک و پایانه مرزی این شهرستان باید در کوتاه ترین زمان ممکن، خدمات خود را به متقاضیان ارائه کنند.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان با بیان اینکه سیاست دولت، رفع مشکلات صادرکنندگان است تصریح کرد: با تسهیل بخشی به امور صادرات، کشاورزان و صادرکنندگان را در این بخش حمایت می کنیم.